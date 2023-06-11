إشكال جديد يطفو على سطح الموازنة الثلاثية

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأحد، عن بروز خلاف جديد يحيط بإقرار قانون الموازنة الثلاثية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن كتلاً نيابية تدفع بتعطيل اقرار قانون الموازنة للسنوات الثلاث 2023، 2024، 2025، والدفع أن تكون الموازنة لسنة واحدة فقط.

وأضاف أن هذا الإشكال عرقل اتمام التصويت على بقية المواد حتى الان، بالاضافة الى اصل الخلاف المتمثل بالمواد الست.

وتابع أن الحوار القائم في مبنى البرلمان يتمحور حالياً على احتواء الإشكال والمضي بإقرار الموازنة.

ومرر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، نحو عشرين مادة من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، قبل أن يأخذ استراحة على أن يستكمل التصويت في وقت لاحق من اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مبنى البرلمان، إن البرلمان أرجأ حتى الان تمرير المواد 15، 16، 17، 42، 43، 50 من مجمل القانون، وصوت على المواد 43 إلى المادة 63، على أن يستكمل البقية بعد استراحته.

وأضاف أن اللجنة المالية ستجري المزيد من المداولات بخصوص المواد الخلافية المتبقية، وصولاً لعرضها على التصويت، ومن بينها المادة 64 التي ينتظر التصويت عليها.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و 2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.

وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024