شقيق الشهيد الوزني: رفضنا مقابلة الكاظمي لأنه شخص مقصر

شفق نيوز/ أكد شقيق الناشط البارز في احتجاجات كربلاء إيهاب الوزني، المحامي مروان الوزني، اليوم الخميس، أن عائلته رفضت عدة طلبات من رئيس الوزراء للقائها، فيما كشف عن تورط قرابة 40 شخصا بمقتل شقيقه.

وذكر الوزني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلبنا أكثر من 3 إلى 4 مرات للقائه، لكننا رفضنا لأننا نعتقد أن السيد رئيس الوزراء شخص مقصر بعمله وكان الأجدر به الكشف عن قتلة شقيقي إيهاب، وان ألا يتراخى في تطبيق برنامجه الحكومي والخاص بالكشف عن قتلة المتظاهرين".

وأضاف، أن "الأدلة التي وصلت للقضاء كانت كافية لإدانة عدد من المتهمين في قضية مقتل شقيقي، ووضعهم في التوقيف لحين إحالتهم إلى محكمة الموضوع".

وتابع الوزني، أن "الذين خططوا لقتل شقيقي القائد إيهاب 9 أشخاص، والذين نفذوا العملية أكثر من 30 بين مطلق للرصاص ومراقب وحماية".