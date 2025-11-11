شفق نيوز توثق الساعات الأولى للاقتراع العام في العراق وكوردستان (صور)

شفق نيوز- العراق

شهدت الساعات الأولى من، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في عدد من المحافظات العراقية وإقليم كوردستان، التي جرت دون تسجيل أي خروق حتى (وقت كتابة الخبر).

وبحسب صور وثقتها عدسة وكالة شفق نيوز، فقد شهد إقليم كوردستان، وتحديدا في محافظتي اربيل والسليمانية، حيث ظهر تفاعل المواطنين مع عمليات الاقتراع منذ وقت مبكر، وسط استعدادات تنظيمية تامة وانسيابية عالية داخل المراكز".

أما في محافظة كركوك، فقد أظهرت الصور، حضورا جيدا للناخبين منذ فتح مراكز الاقتراع أبوابها، وسط تعاون واضح بين المواطنين والجهات الأمنية والرقابية التي تابعت سير العملية الانتخابية داخل وخارج المراكز".

وفي البصرة وذي قار، فقد شهدت الساعات الأولى انتشارا واسعا للقوات الأمنية في مختلف قواطع المحافظة، لضمان حماية مراكز الاقتراع وتأمين العملية الانتخابية، فيما لا تزال حركة الناخبين بسيطة خلال الفترة الصباحية".

أما في بغداد، فقد شهدت انسيابية عالية في سير عملية الاقتراع ضمن عدد من مراكز العاصمة، إلا أن الحركة الانتخابية بقيت محدودة حتى اللحظة، مع هدوء نسبي في شوارع العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة".

وفي ديالى، فقد كانت المشاركة محدودة أيضا خلال الساعات الأولى، فيما تواصل القوات الأمنية انتشارها لتأمين العملية الانتخابية في مختلف المناطق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.