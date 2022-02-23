شفق نيوز تنفرد بنشر وقائع اجتماع عسكري بشأن الاوامر الخاصة بـ"عمر نزار" عقب مجزرة الزيتون

تحصلت وكالة شفق نيوز على مقطع فيديو، لاجتماع خاص لقادة في الجيش العراقي، عقب تصادم مع متظاهرين في حادثة جسر الزيتون الشهيرة في الناصرية والتي سقط على إثرها عدد من المحتجين ضحايا برصاص حي.

ويظهر في الفيديو الذي يعود تاريخه لـ02/12/2019، الضابط في الجيش العراقي عمر نزار الذي كان يحمل وقتها رتبة رائد قبل أن يتم ترفيعه إلى رتبة مقدم.

وخلال وقائع الاجتماع الذي عقد في مقر فرقة الرد السريع في الناصرية، يشير عمر نزار إلى تلقيه أوامر من الفريق الركن جميل الشمري بفتح الجسور في الناصرية، ويبين نزار أنه وجه العناصر الأمنية بعدم فتح الرصاص الحي على المتظاهرين، والاكتفاء بأدوات مكافحة الشغب في حال وقوع تصادم مع المحتجين.

وكانت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، قد أجرت تحقيقاً استقصائياً، كشف بالوثائق والتسجيلات الفيديوية، عن ضلوع الضابط في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

وبحسب معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز، فقد تم تبرئة الضابط عمر نزار من ملف الموصل، بينما قررت محكمة تحقيق الناصرية الخاصة بقضايا المتظاهرين توقيفه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالقتل العمد.