"شفق نيوز" تنفرد بنشر كواليس الصراع السياسي في ذي قار بعد استمارة تقييم السوداني

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن حصول انشقاقات بين أعضاء مجلس النواب الممثلين عن المحافظة لاختيار البديل عن المحافظ الحالي محمد الغزي.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاستمارة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتقييم المحافظين قسمت نواب المحافظة إلى 4 مجاميع بشأن اختيار البديل عن المحافظ الحالي محمد الغزي"، مشيرا الى ان "كل مجموعة تطلب انتخاب مرشحها".

وبين المصدر، ان "المجاميع النيابية الأربعة هي (تكتل نواب الدعوة ومرشحهم فيصل علي، وممثلي كتل الإطار ومرشحهم حميد الناصري، وامتداد قسمت إلى قسمين، القسم الأول يمثله داود العيدان ونيسان الزاير ورشح نجم عبد طارش، بينما القسم الثاني علاء الركابي وفلاح الهلالي ومرشحهم تم التحفظ عليه ولم يتم ذكره)".

ونوه المصدر، إلى أن "الاتفاقات السياسية في استمارة تقييم السوداني اجمعت على انهاء تكليف محمد الغزي بادارة المحافظة، وعودته كنائب اول للمحافظ المقبل، من أجل التفرغ لعملية البناء والأعمار، كونه لا يوجد اختلاف على أهميته في المرحلة المقبلة".

وأشار المصدر أيضا، إلى ان "هناك قيادات في حزب الدعوة تعمل على ابطال وابعاد مرشح نواب ائتلاف دولة القانون عن المحافظة، اذا يطالبون ان يكون الشخص المختار من قيادات الدعوة في المحافظة، حيث يرغب قادة الدعوة بتولي أحمد طه الشيخ منصب المحافظ، والذي بدأ مؤخراً حملة من الزيارات لقيادات في بدر والحكمة والعصائب والنهج الوطني ممثلي كتل الإطار الرئيسة".