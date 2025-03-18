شفق نيوز تنفرد بنشر أسماء المديرين العامين المثبتين من قبل مجلس الوزراء

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسماء المديرين العامين الذين تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء في عدد من الوزارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المديرين العامين الذين تم تثبيتهم في بعض وزارات الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت نهار اليوم 19 مديراً عاماً.

وبين أن من تم تثبيتهم هم:

- زينب عبد الله: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة.

- عبد الرحمن عبد الغني: مدير عام دائرة الشؤون الصحية في محافظة البصرة.

- علي حسين: مدير عام دائرة صحة النجف.

- رشا عبد اللطيف: مدير عام دائرة حقوق الإنسان في محافظة بغداد.

- محمد عبد الرحيم: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التربية.

- عمار طارق عبد الكريم: وزارة التربية.

- حسام كاظم عبد الله: وزارة الصحة.

- محمد فاضل محمد: وزارة الداخلية.

- علي عبد الصاحب عبد الله: وزارة المالية.

- عبد الأمير محمد عبد الصاحب: وزارة الكهرباء.

- قاسم عبد الرضا: وزارة الاتصالات.

- وليد عبد الجبار عبد الواحد: وزارة التجارة.

- عبد المحسن عبد الرضا عبد المحسن: وزارة الصناعة والمعادن.

- علاء عبد الرضا: وزارة الزراعة.

- محمد عبد الرزاق: وزارة الموارد المائية.

- محمد عبد الأمير محمد: وزارة الشباب والرياضة.

- أحمد عبد الكريم: وزارة الثقافة.

- عبد الأمير محمد عبد الأمير: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- محمد عبد الزهرة عبد الرزاق: وزارة الإعمار والإسكان.

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس الوزراء العراقي على إعفاء سبعة مديرين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة السوداني، إعفاء أربعة مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.

كما صوّت المجلس على تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة.

وأكد السوداني أن تثبيت المديرين العامين إصالة، "لا يعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة".