شفق نيوز تنفرد بتفاصيل اللقاء.. السوداني والشرع على طاولة واحدة في الدوحة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بلقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قطر، فيما بين أن اللقاء الثلاثي بحث ملفات عديدة أبرزها الأمنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أجرى زيارة سريعة إلى دولة قطر، التقى خلالها بأمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع".

وأضاف أن "اللقاء الثلاثي، عقد يوم أمس الأول الثلاثاء، وجاء بسبب الاحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا، حيث أكد السوداني على أن العراق يراقب عن كثب التطوّرات الحاصلة في سوريا، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه".

وتابع المصدر، أن "السوداني جدد إيضاحَ موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي الى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكّانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك".

وكشف المصدر أن "السوداني أشار خلال اللقاء الى أن العراق يؤكد على أهمية أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة تنظيم داعش"، مضيفا أن "السوداني، شدد على أن التقدم في هذه الملفات وبشكل ملموس يمكن ان يساعد على بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويعد هذا أول لقاء يجمع السوداني والشرع، بعد أن التقى الأخير، قيادات عراقية عديدة، خلال الفترة الماضية.

وكان وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، زار العراق الشهر الماضية، والتقى السوداني والرئاسات الأخرى، وبحث الملفات المشتركة.

يشار إلى أن السوداني، أعلن يوم أمس، خلال ملتقى السليمانية، عن توجيه دعوة للشرع لحضور قمة بغداد، واكد "مرحب به في بغداد".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، تطرقت صباح اليوم، إلى إمكانية عقد لقاء بين السوداني والشرع، في العاصمة التركية أنقرة، وذلك قبيل الإعلان عن توجيه دعوة رسمية من تركيا للسوداني لزيارتها.