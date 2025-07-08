شفق نيوز تنشر نص ورقتي اتفاق بغداد وأربيل حول الإيرادات والرواتب

شفق نيوز- بغداد

تنشر وكالة شفق نيوز، نص ورقتي الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، اللتين ناقشهما مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود الرامية لحسم الملفات المالية العالقة بين الطرفين، لا سيما ما يتعلق بالإيرادات والنفقات ضمن قانون الموازنة الاتحادية.

وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد وصل إلى بغداد، يوم أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال أسبوعين، حاملاً رد الإقليم على المقترحات التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخراً، تمهيداً للدخول في مفاوضات مباشرة بشأنها، وسط ترجيحات بالتصويت على الصيغة النهائية للاتفاق خلال الجلسة الحكومية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الورقتين تتضمنان تفاصيل تتعلق بتسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية، إضافة إلى تنظيم ملف رواتب موظفيه وتوطينها، وذلك التزاماً بقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات المعنية في الحكومتين.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في أقرب وقت.