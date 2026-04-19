شفق نيوز تنشر نص مقترح قانون "خدمة العلم" (وثائق)

تنشر وكالة شفق نيوز، نص مقترح قانون "خدمة العلم"، بعد أن أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، القراءة الأولى له خلال جلسته الاعتيادية، ووجّه بإحالته إلى الجهات المعنية، بينها وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش، لإبداء الملاحظات تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي.

ويتألف المقترح، من 13 فصلاً موزعة على 19 صفحة، تبدأ بالتعريفات والمصطلحات القانونية، وتنتهي بالأسباب الموجبة لتشريعه.

ويتضمن المشروع أحكاماً تنظم إعادة العمل بخدمة العلم في العراق، من خلال تحديد الفئات المشمولة، ومدد الخدمة الإلزامية، وآليات الاستدعاء والتأجيل والإعفاء والاحتياط، فضلاً عن تنظيم الجوانب الإدارية والمالية للمشمولين.

ومن أبرز ما ورد في المقترح، أن خدمة العلم تترتب على كل عراقي لم يتجاوز عمره 45 عاماً، فيما تختلف مدة الخدمة بحسب المستوى الدراسي للمكلف.

وبحسب النص، تبدأ مدة الخدمة الإلزامية من 18 شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة، ثم تتناقص تدريجياً وفق التحصيل الدراسي، لتصل إلى 3 أشهر فقط للحاصل على شهادة الدكتوراه.

كما ينظم القانون حالات التأجيل لطلبة الجامعات والمعاهد، والإعفاء لأسباب صحية أو أسرية، إلى جانب أحكام تتعلق بخدمة الاحتياط والاستدعاء عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.

ونص المقترح أيضاً على عقوبات بحق المتخلفين عن أداء الخدمة، تتراوح بين غرامة مالية من 250 ألف دينار إلى مليون دينار عراقي، أو الحبس لمدة لا تزيد على سنة، مع تشديد العقوبة على من يتم القبض عليه بعد تجاوزه السن القانونية المحددة.

ويأتي طرح القانون وسط جدل سياسي وشعبي بين مؤيدين يرون فيه وسيلة لتعزيز الانضباط والانتماء الوطني، ومعارضين يدعون إلى إعادة النظر ببعض مواده قبل إقراره النهائي.