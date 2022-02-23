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شفق نيوز تنشر نص قرار خروج العراق من الفصل السابع

Category: سیاسة

Date: 2022-02-23T15:25:41+0000
شفق نيوز تنشر نص قرار خروج العراق من الفصل السابع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاربعاء، عن خروج العراق من طائلة البند السابع لمجلس الأمن الدولي، بعد إيفائه بجميع التزاماته.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الأمن الدوليّ أصدر القرار المرقم (2621) في 22 شباط 2022، الذي أكد على ايفاء ‫العراق بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع".

وأضافت أن ذلك "اثمر عن خروج العراق من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام".

وشهد العام 1991 تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.

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