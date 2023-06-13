شفق نيوز تنشر نص قانون الموازنة الثلاثية للدولة العراقية

تنشر وكالة شفق نيوز نص قانون الموازنة الاتحادية العامة "ذات الثلاث سنوات 2023,2024,2025" للدولة العراقية والتي صوت عليها مجلس النواب فجر الاثنين الثاني عشر من حزيران الجاري، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).

وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أن حكومته ستراجع التعديلات البرلمانية التي أجريت عليها ومدى مطابقتها وأهدافها الحكومية.

من هنا نص القانون