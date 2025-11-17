نتائج الانتخابات لإقليم كوردستان والديمقراطي الكوردستاني يتصدر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفيها تصدر عن محافظة أربيل ريبوار هادي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحصوله على 31 ألف صوت.

وجاء في المؤتمر الخاص بإعلان النتائج للمفوضية، تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يليه الاتحاد الوطني وثالثاً تيار الموقف الوطني في محافظة أربيل.

وجاء في المؤتمر كذلك تصدر عن محافظة السليمانية غالب محمد علي عن تيار الموقف الوطني بحصوله على 52 ألف صوت، فيما تصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني المحافظة يليه تيار الموقف الوطني وثالثاً الجيل الجديد.

وفي دهوك تصدر جمال أحمد عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بحصوله على 58 ألف صوت، فيما تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المحافظة ليله الاتحاد الإسلامي الكوردستاني ثانياً.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات، وفيها تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية عدد الأصوات في العراق، لينال 46 مقعداً نيابياً، وفقاً لحسابات أولية صدرت من منظمات متخصصة.

وستبدأ مرحلة تلقي الطعون بنتائج الانتخابات، عقب الإعلان النهائي لها، ومن ثم بعد حسمها، تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج، ليعقد البرلمان الجديد أول جلسة له.