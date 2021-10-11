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هذه نتائج الانتخابات في السليمانية والأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T15:36:49+0000
هذه نتائج الانتخابات في السليمانية والأنبار

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز النتائج المعلنة يوم الاثنين للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في محافظتي السليمانية والانبار.

نتائج محافظة السليمانية:

الدائرة الأولى

ريبوار اورحمن وستا

يادكار محمود

نرمين معروف غفور

الدائرة الثانية

بدرية ابراهيم رشيد

بريار رشيد شريف

اسو فريدون

الدائرة الثالثة

جرو حمد شريف 

مثنى امين نادر 

اريان عزيز احمد 

الدائرة الرابعة 

سروة عبد الواحد قادر 

سوران عمر سعيد 

غريب احمد مصطفى

نتائج محافظة الأنبار:

الدائرة الأولى

- محمد ريكان الحلبوسي

- مصطفى  احمدعرسان مشوط

- يحيى غازي عبد اللطيف

- سميعة محمد خليفة غلاب 

الدائرة الثانية 

- علي فرحان حميد

- اكرم عبد مخلف 

-فهد مشعان تركي

- ابتسام محمد درب

الدائرة الثالثة

- هيبت حمد عباس عبد الجبار 

- سالم مطر عبد حسن

- نهلة جبار خليفة

- الدائرة الرابعة

عادل خميس عبد اللطيف 

احمد رشيد خلف 

اسماء اسامة عبد الرحمن

يونس صعب  نجم  بطي

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