نتائج الانتخابات في الديوانية والأنبار وديالى

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفيها تصدر عن محافظة الأنبار هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم بحصوله على 51 ألف صوت.

وجاء في المؤتمر الخاص بإعلان النتائج للمفوضية، تصدر حزب تقدم، يليه الأنبار هويتنا وثالثاً تحالف قمم في محافظة الأنبار.

وجاء في المؤتمر كذلك تصدر عن محافظة الديوانية حسين العنكوشي بحصوله على 11 ألف صوت عن ائتلاف الإعمار والتنمية، ليتصدر الائتلاف المحافظة يليه ائتلاف دولة القانون، ثم منظمة بدر ثالثاً عن محافظة الديوانية.

وفي محافظة ديالى تصدر أحمد مظهر عن حزب تقدم بحصوله على 23 ألف صوت، فيما تصدرت منظمة بدر المحافظة ثم حزب تقدم ثانياً يليه ثالثاً تحالف سيادة الوطني – تشريع.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات، وفيها تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية عدد الأصوات في العراق، لينال 46 مقعداً نيابياً، وفقاً لحسابات أولية صدرت من منظمات متخصصة.

وستبدأ مرحلة تلقي الطعون بنتائج الانتخابات، عقب الإعلان النهائي لها، ومن ثم بعد حسمها، تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج، ليعقد البرلمان الجديد أول جلسة له.