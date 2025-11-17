نتائج الانتخابات النهائية في نينوى وكركوك

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفيها تصدر عن محافظة كركوك، الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في المؤتمر الخاص بإعلان النتائج للمفوضية، تصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني، يليه حزب تقدم، وثالثا جبهة تركمان العراق الموحد، عن محافظة كركوك.

وجاء في المؤتمر كذلك تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يليه حزب تقدم، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثا عن محافظة نينوى.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت يوم الاربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات، وفيها تصدر ائتلاف الاعمار والتنمية عدد الأصوات في العراق، لينال 46 مقعدا نيابيا، وفقا لحسابات أولية صدرت من منظمات متخصصة.

وستبدأ مرحلة تلقي الطعون بنتائج الانتخابات، عقب الإعلان النهائي لها، ومن ثم بعد حسمها، تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج، ليعقد البرلمان الجديد أول جلسة له.