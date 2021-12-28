شفق نيوز تنشر قائمة بأسماء أعضاء البرلمان العراقي الجديد

تحصلت وكالة شفق نيوز، على القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بانتخابات البرلمان والمصادق عليها من المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق من اليوم، خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رئاسة الجمهورية إلى دعوة البرلمان العراقي الجديد للانعقاد وذلك بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي.

وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب (البرلمان) للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم امس الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

وحسمت المحكمة الاتحادية أمس جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الاطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.