شفق نيوز تنشر قانون الانتخابات المجهز للتصويت البرلماني

شفق نيوز/ بدأ مجلس النواب بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.

وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

وعقد مجلس النواب العراقي، فجر يوم الاثنين، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات، الذي أثار جدلاً.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن الجلسة عقدت برئاسة مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور 171 نائباً للتصويت على قانون الانتخابات.

ويأتي انعقاد الجلسة بعد أن انتهت اللجنة القانونية من اجتماع مطول بعد منتصف ليل الاحد- الاثنين، ناقشت فيه مشروع قانون الانتخابات، بحضور رؤساء الكتل السیاسیة وهيئة رئاسة البرلمان.

ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.