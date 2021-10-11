شفق نيوز تنشر أعداد مقاعد الكتل وأسماء الفائزين بالانتخابات العراقية لعدة محافظات

شفق نيوز/ تحصلت وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعدد من المحافظات العراقية حسب ما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتظهر في النتائج أعداد مقاعد الكتل ومرشحيها الفائزين في بعض المحافظات.

ونبدأ من محافظة ديالى وفيها أربع دوائر انتخابية.

اسماء الفائزين بالدائرة الأولى وتشمل قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى (احمد رحيم ازرك الموسوي عن تحالف الفتح، رعد حميد الدهلكي عن تحالف تقدم، طه ياسين المجمعي عن تحالف عزم، ومحمد قتيبة البياتي عن تحالف عزم، واسماء حميد كمبش عن تحالف تقدم)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثانية وتشمل المقدادية وبلدروز ، (همام علي مهدي عن تحالف الفتح، وصلاح مهدي زيني التميمي وهو مرشح مستقل، وناهد زيد منهل عن تحالف عزم)".

اسماء الفائزين بالدائرة الدائرة الثالثة وتشمل قضاء الخالص، (برهان كاظم المعموري وهو مرشح مستقل، وسالم ابراهيم كيطان العنبكي عن تحالف الفتح، وتورس محمود العيسى عن تحالف تقدم)".

اسماء الفائزين بالدائرة الرابعة وتضم خانقين (سوزان منصور عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومضر معن الكروي عن تحالف عزم، واحمد مظهر الجبوري عن تحالف تقدم)".

إلى محافظة كركوك، وفيها ثلاث دوائر.

اسماء الفائزين بالدائرة الأولى (شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوميد محمد عن حركة الجيل الجديد، وديلان غفور عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح قادر عن الوطني الكوردستاني، مهيمن علي وهو مرشح مستقل)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثانية (أرشد الصالحي عن الجبهة التركمانية، وكيلان قادر عن الوطني الكوردستاني، ونجوى حميد عن الديمقراطي الكوردستاني، وسوسن عبدالواحد عن الجبهة التركمانية)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة (محمد تميم عن تحالف تقدم، وراكان سعيد عن التحالف العربي، ووصفي العاصي عن الجبهة العربية".

وفي محافظة النجف وفيها ثلاث دوائر.

اسماء الفائزين بالدائرة الأولى (حسن العذاري عن الكتلة الصدرية، ومحمد عنوز وهو مرشح مستقل، وهادي السلامي وهو ايضا مستقل، ولقاء ال ياسين عن الكتلة الصدرية، وفاطمة العيساوي عن حركة امتداد)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثانية (محسن النفاخ عن الكتلة الصدرية، وعبد الهادي العباسي وهو مرشح مستقل، وحيدر طارق وهو ايضا مستقل، وهديل الرحيمي عن الكتلة الصدرية)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة، (حميد الشبلاوي عن حركة امتداد، وجواد عويز عن ائتلاف دولة القانون، وآلاء نزار محمد رباط عن الكتلة الصدرية)".

وإلى محافظة كربلاء وفيها ثلاث دوائر.

أسماء الفائزين بالدائرة الأولى، (طارق الخيگاني عن الكتلة الصدرية، وشيماء السعيدي عن الكتلة الصدرية، ونفوذ الموسوي عن حركة إشراقة كانون، وفراس المسلماوي عن ائتلاف دولة القانون)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثانية ( ياسر صخيل المالكي عن ائتلاف دولة القانون، وحسين الغانمي عن الكتلة الصدرية، وآمنة الأسدي عن تحالف الفتح)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة (محمد جاسم محمد عن حركة إشراقة كانون، ورائد الفتلاوي عن الكتلة الصدرية، وأحمد جواد عباسية، وهو مرشح مستقل، وأسراء النصراوي وهي ايضا مستقلة)".

وفي محافظة صلاح الدين وفيها ثلاث دوائر.

أسماء الفائزين بالدائرة الاولى وتشمل( سامراء – الاسحاقي – تكريت – الدور 1) (مثنى عبد الصمد السامرائي عن تحالف عزم، وشعلان الكريم عن تحالف تقدم، وخالد الدراجي وهو مرشح مستقل، وهند محمد صالح وهي مرشحة مستقلة".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية) وتشمل- (الطوز – امرلي – سليمان بيك – الضلوعية – يثرب – بلد – الدجيل – اطراف الدور ) ، (عمار الجبر الجبوري عن تحالف تقدم، ومهدي تقي الامرلي عن تحالف الفتح، وكريم شكور عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونازك مهدي وهي مرشحة مستقلة".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة وتشمل العلم والشرقاط وبيجي، (احمد عبد الله الجبوري عن حزب الجماهير الوطنية، وهيثم الزهوان عن حزب الجماهير الوطنية، ومشعان الجبوري عن حزب الوطن، وبشرى القيسي عن - حزب الجماهير الوطنية".

وإلى محافظة الديوانية وفيها 3 دوائر.

أسماء الفائزين بالدائرة الاولى ( حيدر الحداد عن الكتلة الصدرية، وباسم الغرابي وهو مرشح مستقل، ومحمد نوري الخزاعي عن حركة امتداد، وانتصار الغرابي عن الكتلة الصدرية(".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية، (ناظم الشبلي مستقل ، وفيصل حسان النائلي عن ائتلاف دولة القانون، وسهام الموسوي عن تحالف الفتح)"".

أسماء الفائزين بالدائرة الثالثة، (جواد البولاني عن ائتلاف دولة القانون، وعباس شعيل الزاملي عن تحالف الفتح، وعبير احمد عبد السادة الهلالي عن الكتلة الصدرية، أو حيدر علي شيحان عن اقتدار وطن)".

وفي محافظة دهوك التي تضم 3 دوائر.

نتائج محافظة دهوك

أسماء الفائزين بالدائرة الاولى ( جمال كوجر عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، وخالد سليم ريكاني عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وخليل غازي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وافين سليم مزيري عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني)".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية، (سكفان سندي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعمر كوجر عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، وزوزان كوجر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة (موفق شهاب سورجي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وجياي تيمور مزيري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفيان صبري عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وايمان عبد الرزاق عن التحالف الوطني)".

وإلى محافظة واسط وفيها 3 دوائر.

أسماء الفائزين بالدائرة الأولى، (احمد الزاملي عن الكتلة الصدرية وسندس عبد اللامي عن الكتلة الصدرية وعلي غركان عن تحالف قوى الدولة، وسجاد سالم عن حركة امتداد(".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية، (باسم نغيمش الغريباوي عن تجمع اهالي واسط، ومحمد جواد المياحي عن الكتلة الصدرية، وزينة حسين عن الكتلة الصدرية)".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة (علي فرج عن الكتلة الصدرية، عدنان برهان وهو مرشح مستقل، وانتصار حسين، عن ائتلاف دولة القانون ومحاسن الدليمي عن تحالف الفتح او باسم خشان وهو مرشح مستقل)".

أما الكوتا الفيلية محصورة بين كل من، (علي حسين مردان عن ائتلاف دولة القانون، وثامر عبد الامير القطبي وهو كوردي فيلي)".

وإلى محافظة المثنى وفيها دائرتين.

أسماء الفائزين بالدائرة الاولى، (عبد العباس العبساوي عن الكتلة الصدرية، وباسم خشان وهو مرشح مستقل، ومحمد راضي الزيادي عن ائتلاف دولة القانون، خديجة وادي عن ائتلاف دولة القانون".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية، (محمد رسول عن ائتلاف دولة القانون ، وفالح ساري عن تحالف قوى الدولة، ومنى المگوطر عن الكتلة الصدرية)".

وفي محافظة أربيل حيث توجد فيها 4 دوائر.

أسماء الفائزين بالدائرة الأولى، (نهرو قادر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيبان عزيز عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومحمد صادق محمد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني)".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية ، (وزيرة احمد عن حركة الجيل الجديد، وخدر علي صادق عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وامانج محمود هركي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكوردو عمر عن الاتحاد الوطني".

اسماء الفائزين بالدائرة الثالثة، (رێبوار هادي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وڤیان عبدالعزيز عن حركة الجيل الجديد، وليلى اكرم سعيد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

أسماء الفائزين بالدائرة الرابعة، (محمد اسماعيل عن حركة الجيل الجديد، ومريوان قرني عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وصباح صبيح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونهلة قادر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وإلى محافظة ميسان، حيث يوجد فيها 3 دوائر

أسماء الفائزين بالدائرة الأولى (احمد كامل الدراجي عن الكتلة الصدرية، محمد جبر الكعبي عن الكتلة الصدرية، وغصون الفرطوسي عن الكتلة الصدرية)".

أسماء الفائزين بالدائرة الثانية، (ومحمود الكعبي عن الكتلة الصدرية، وجاسم الموسوي عن ائتلاف دولة القانون، وزينب الربيعي عن الكتلة الصدرية".

أسماء الفائزين بالدائرة الثالثة ، (محمد التميمي عن الكتلة الصدرية، ويوسف النوفلي وهو مرشح مستقل، وبهاء النوري عن ائتلاف دولة القانون، ومنى المحمداوي عن الكتلة الصدرية)".

أما نسب التصويت في المحافظات فكانت كالتالي

البصرة 40%

ميسان 43%

القادسية 42%

ذي قار 42%

النجف 41%

المثنى 44%

بغداد- الرصافة 31%

بغداد- الكرخ 34%

كربلاء 44%

بابل 46%

ديالى 46%

الانبار 43%

واسط 44%

دهوك 54%

اربيل 46%

السليمانية 37%

صلاح الدين 48%

كركوك 44%

نينوى 42%