شفق نيوز تنشر أعداد مقاعد الكتل النيابية بناء على نتائج الانتخابات الجديدة

شفق نيوز/ أظهرت نتائج العد والفرز اليدوي لـ8547 محطة انتخابية، بعض التغييرات بأعداد مقاعد الكتل المشاركة في الانتخابات العراقية.

وشهدت النتائج خسارة الكتلة الصدرية لمقعد نيابي، وتحالف تقدم أربعة مقاعد، ودولة القانون مقعدين، بينما زادت مقاعد تحالف الفتح ثلاثة، والحزب الديمقراطي مقعدين.

وقال مؤسس شبكة الحقوق الرقمية والمختص بالتحليلات الانتخابية "حمزوز"، لوكالة شفق نيوز، إن هذه التغييرات هي "للمقاعد المتوقعة بناء ً على تحليل للأرقام الأولية الواردة من المفوضية والتي تمثل 94% من المجموع الكلي قد يكون هناك بعض المتغيرات لأنها نتائج أولية وخاضعة للطعون والشكاوى وهنالك 6% متبقية ولكن بأعتقادي لن يؤثر ذلك على المشهد بشكل كبير (نسبة التغيرات 3-4 مقاعد)".

المقاعد المتوقعة موزعة كالآتي:

الكتلة الصدرية 72 مقعداً، تحالف تقدم 37 مقعداً، دولة القانون 35 مقعداً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني 34 مقعداً، مستقلون بحسب ورقة الاقتراع 38 مقعداً، تحالف الفتح 17 مقعداً، تحالف كوردستان 16 مقعداً، تحالف عزم 12 مقعداً، الجيل الجديد 9 مقاعد، امتداد 9 مقاعد، اشراقة كانون 6 مقاعد، تحالف قوى الدولة 5 مقاعد، العقد الوطني 5 مقاعد، تصميم 4 مقاعد، بابليون 3 مقاعد، جماهيرنا هويتنا 3 مقاعد، حركة حسم للإصلاح مقعدين، المشروع الوطني العراقي مقعدين.

كما أظهرت النتائج الأولية تحصل عدة تحالف على مقعد نيابي واحد، وكانت كالتالي: التحالف العربي في كركوك، حزب الوطن، جبهة تركمان العراق الموحد، حقوق، جماعة العدل الكوردستانية، مقعد لكل مكون (الصابئة، الشبك، الإيزيديين والكورد الفيليين)، أئتلاف حمورابي عن المكون المسيحي، كتلة الوفاء والتغيير، أقتدار وطن، تيار الفراتين، قادمون، الجماهير الوطنية، تجمع اهالي واسط المستقل، تجمع السند الوطني، تحالف النهج الوطني، حركة بلادي الوطنية، تحالف الآمال الوطني، المنتج الوطني.

من جانبه قال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان لوكالة شفق نيوز، إن 8547 محطة انتخابية فيها بيانات وأصوات لم تعلن مع نتائج الانتخابات الأولية بسبب حاجتها إلى تسوية ومطابقة جديدة لاضافتها.

وأضاف، أن "مجموعة ثانية فيها 3681 محطة انتخابية حدثت فيها معرقلات منها في الارسال وتم فرزها وسيتم نقلها إلى بغداد في مركز جندي المجهول بالمنطقة الخضراء وسيتم إعادة العد والفرز اليدوي لتلك المحطات".

ولفت سلمان إلى أن "مجموع المحطات يبلغ 12228 محطة سيتم إعادة العد والفرز اليدوي.

وشهدت نتائج الانتخابات الأولية اعتراضات من كتل عدة يتقدمها تحالف الفتح، الذي يمثّل الحشد الشعبي، بتسجيله تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.