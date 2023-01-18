شفق نيوز تنشر أسماء أعضاء اللجان الدائمة في البرلمان

شفق نيوز / صوت مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.

وحسم المجلس النيابي، خلال جلسته الثانية من فصله التشريعي الجديد التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، لجان المالية، القانونية، النزاهة، الزراعة، التربية، التعليم العالي، الأمن والدفاع، العلاقات الخارجية، الكهرباء والطاقة، الخدمات والإعمار، الاستثمار والتنمية، الصحة والبيئة، النقل والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الانسان، الأوقاف والعشائر.

وواصل مجلس النوب التصويت على لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة.

وفيما يلي أعضاء كل لجنة نيابية:

اللجنة المالية

أحمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري

اخلاص صباح خضر حسين الدليمي

ثناء جاسب كريم خضر الزجراوي

ثامر ذيبان حسون عبود الحمداني

جمال احمد محمد سيدو كوجر

سعود سعدون علي صالح الساعدي

خليل غازي حسن شيخ اومر

ريبوار اورحمن وستا صالح عارف

حميد كاظم عواد راعي الزاملي

سجاد سالم حسين شاطي الشاطي

سعد عواد ناصر ملزوم التوبي

عطوان سيد حسن ثامر العطواني

فالح ساري عبداشي عكاب الجياشي

فلاح حسن زيدان خلف اللهيبي

فيصل حسان سكر سلمان النايلي

مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي

محاسن حمدون حامد حسن الدلي

ساهرة عبد الله محمد غرب الجبوري

محمد نوري عزيز كاظم الخزاعي

مصطفى جبار سند زبين المرياني

مصطفى خليل نصيف جاسم الكرعاوي

هيثم عبد الجبار محمد فهد الزركاني

ناظم فاهم محمد مجهول الشبلاوي

نه رمين معروف غفور امين حمه امين

هيثم محمود زهوان خليفه العجيلي

اللجنة القانونية

1- احمد جاسم صابر محمد الاسدي

2- احمد عبدالله عبد خلف الجبوري

3- احمد فواز مطلك ظاهر وطفي

4- اميد محمد احمد غفور فيض الله

5- ايمان عبدالرزاق محمد عارف

6- دارا حمه احمد حسين

7- ريبوار هادي عبدالرحمن برايم (نائب اول)

8- ساره لطيف عبدالله احمد الدليمي

9- سالم ابراهيم كيطان حسين العنبكي

10- طلال خضير عباس كعيد الزوبعي

11- عارف عبدالجليل هداد جابر الحمامي

12- عبدالكريم علي عبطان دهش الجبوري (نائب ثاني)

13- محمد جاسم محمد علي محمد ال علي

14- محمد عبدالامير عبدالحسين عبد النبي عنوز (رئيس السن)

15- مصطفى احمد عرسان مشوط الجميلي

16- يادكار محمود نصرالله رضا

17- يوسف فرج محمد عبدالله السبعاوي

لجنة الأمن والدفاع

احمد رحيم ازرك لفته الرديني

بيدء خضربهنام يعقوب

جواد كاظم عيدان عبد البولاني (نائب اول)

اسعد محمد محمد علي حسن الحموزي

زهير شهيد عبد الله حسون

حسين هاشم بكر حسين العامري

خالد متعب ياسين حسن العبيدي (رئيس السن )

زياد طارق عبد الله حمد الجنابي

سگڤان يوسف بشار صالح اغا (نائب ثاني)

انسجام عبد الزهرة جواد علي الغراوي

علي حسن عبدالهادي عبدالكريم الساعدي

عمر صالح عمر فارس

فلاح حسن حسين صافي الهلالي

كريم شكور محمد قادرالداودي

كريم يوسف حسن علي البوسوده

كريم عليوي جاهوش صوينج الصكر

لطيف مصطفى احمد حسن الورشان

محمد رسول داخل علي الرميثي

محمد مهند جاسم محمدامين المحمدي

مه ريوان قره ني إبراهيم امين

مهدي تقي اسماعيل جبار

نايف خلف سيدو شمو الجندو

نايف مكيف شنان دباس الشمري

وعد محمود احمد قدو القدو

ياسر اسكندر جواد حسن وتوت

لجنة النزاهة

احمد طه ياسين احمد الربيعي

جميل عبد محمود سباك مطاوحي

حسن وريوش محمد جويسم الاسدي

حسين علي محمد عباس اليساري

حميد عباس عبدالله حصوان الشبلاوي

حنان سعيد محسن علوان الفتلاوي

خالد سليم امين جاسم الريكاني

رعد حميد كاظم عواد الدهلكي

سالم مطر عبد حسن العيساوي

سروه عبد الواحد قادر إبراهيم

طالب عبد الكريم محمود حامد المعماري

عاليه نصيف جاسم عزيز العبيدي (نائب اول)

عبد الامير نجم عبدالله مدلول المياحي

عبد الرحيم جاسم محمد مطلك محمد المطلك

عزيز شريف خضر رزام المياحي

علي تركي جسوم علي المنصوري

غريب عسكر نقي مشير المرادلي

فهد مشعان تركي راشد الدليمي

فيان دخيل سعيد خضر

محمد فاضل جاسم محمد الدليمي

معين حميد عبد المجيد عبد علي الكاظمي

ناهده زيد منهل مانع الدايني (رئيس السن)

هادي حسن مريهج حمى السلامي

هه ريم كمال خورشيد عثمان (نائب ثاني)

لجنة النفط والغاز

اسو فریدون علي امین

انتصار حسن يوسف حسن الجزائري

باسم نغيمش جليف زغير الغريباوي

بشری رجب موسى سحل القيسي

بهاء الدين نور محمد حسين النوري

زينب جمعة فاخر نعمة الموسوي

هاتف سهر صلبوخ جابر المشعل

كاظم جرو كريم سلطان المغصوب

صباح صبحى حيدر حسن ( نائب ثاني )

ضرغام صباح عبدالمحسن عرمش المالكي

عادل خميس عبد اللطيف فاضل المحلاوي

عدنان عاشور عدنان عبدالله الجابري

علاء صباح مرعي شهف الحيدري

علي شداد فارس شهيل الجوراني

علي عبد الستار سلمان عشوان (نائب أول)

مرتضى علي حمود عليوي الساعدي

فالح حسن جاسم مطلك الحريشاوي

محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري

مهند جبار عذاب سالم الخزرجي

مهيمن علي حسين ابراهيم الحمداني

نهرو محمود قادر سعید

هیبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي

يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي (رئيس السن)

لجنة العلاقات الخارجية

اريان عزيز احمد يوسف تاوكوزى

حيدر محمد حبيب مجيد حمادي الخميس

ديلان غفور صالح سمين زنكنه

شعلان عبدالجبار علي الكريم الكريم (نائب اول)

عامر حسين جاسم علي الفايز (رئيس السن)

عباس شعيل عوده ثجيل الزاملي

عدنان عبد خضر عباس الزرفي

علاوي نعمة موله طارش البنداوي

غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر الكزنزاني

فيان صبري عبدالخالق عبدالقادر

مثنى امين نادر حسين

محمد صديق محمد ياسين (نائب ثاني)

هبة جرجيس عبد الاحد خوشو القس

ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي

لجنة الخدمات والإعمار

باقر كاظم ناصر جبر السعدي ( نائب اول )

برهان كاظم عبدالله حسون المعموري

تقى ناصر ماجد تقي الوائلي

ثائر عبد الجليل حيال جودة الشويلي

حيدر علي شيحان بربوتي الجبوري

خدر علي صادق صوفي منتك

داود عيدان داود عطية الطائي

سروة محمد رشيد ميران زنكنة

سميعه محمد خليفه غلاب المحمدي

نهال مرشد سليم عبد الله الجعفر

عائشه غزال مهدي مضعن المساري

عدنان برهان محمود مجيد الجحيشي (نائب ثاني)

علاء سكر سرحان جارالله الدلفي

عباس حسين صالح جعفر الجبوري

علي جاسم محمد خليفة الحميداوي

ثناء فرج عثمان ربح الربيعي

محسن شعو سعدون نايف العامر

محما خليل قاسم حسن (رئيس السن)

محمود خلف علي حسن العبيدي

مديحه حسن عذيب دبس المكصوصي

مها فاضل كاظم خضير الجنابي

همام علي مهدي احمد التميمي

وطبان جميل منصور عبدالعزيز الجبوري

لجنة الكهرباء والطاقة

احمد رشيد خلف تركي السلماني

انتصار حسن علي منخي الغريباوي

انتصار حمد شندي فضل المالكي

خالد حسن صالح حسن الدراجي (رئيس السن)

داخل راضي علي ضيف الله الحميدي (نائب اول)

رائد حمدان عاجب هاشم مالكي

سهيله نجم عبدالله جاسم السلطاني

قحطان عدنان كامل محمد وادي

كافين سعيد محمد احمد كلى روماني (نائب ثاني)

منصور مرعيد عطيه حمد الجبوري

نفوذ حسين محمد عبدالصاحب ال عبدالصاحب

هدى ثامر كريم طاهر السعيدي

لجنة الاقتصاد والزراعة والتجارة

احمد مجيد متعب ديوان الشرماني

بريار رشيد شريف محمد

سردي نايف عباس سردي البومحي

سوران عمر سعيد احمد

سيبان عزيز حدو خدر

طه ياسين جسام حمود المجمعي

ضحى رضى هاشم علوان القصير

عدنان فيحان موسى شري الدليمي

علي يوسف حمود ناجي الموسوي (رئيس السن)

كاظم موسى عطا دخيل الفياض

محمد نوري احمد حمود عبدربه الجبوري (نائب اول)

مضر معن صالح خلف الكروي

موفق حسين قادر كريم (نائب ثاني)

نورس محمود عيسى عبدالواحد الجبوري

هيفاء حسين حاتم سلمان الخليف

ياسر هاشم علي عباس الحسيني

لجنة الاستثمار والتنمية

احمد حميد شرقي فرحان العلواني

احمد سليم عبد الرحمن علي الاحمدي

اسامة كريم خلف جثيرالبدر (نائب ثاني)

امانج محمود اسعد فتاح هركي

حامد احمد صالح الحسين الكرغولي

حسنين قاسم محمد خلف الخفاجي

حسين علي حسن رضا السعيدي (نائب اول )

عامر عبد الجبار اسماعيل علي عرب

فيان عبد العزيز عبد الرحمن محمد (رئيس السن)

كامل عنيد حسين صحين العكيلي

كريم حسين عليوي سهيل السراي

محمد راضي سلطان مشلوخ الزيادي

يوسف سالم حميد كزار النوفلي

لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية

افين سليم نوري سليم

بدرية إبراهيم رشيد البرزنجي ( نائب اول)

دنيا عبد الجبار علي جبر الشمري

رحيمة حسن احمد فرحان الجبوري

ضياء كاظم هندي خنياب ال جهلول

علي فيصل فهد فياض الفياض

ليلى مهدي عبد الحسين هادي التميمي

محمد كريم عبد الحسين هادي البلداوي

محمود شاكر كاطع جبار الجيلاوي

نادية محمد جبر كميش العبودي

لجنة الصحة والبيئة

اسماء اسامة عبدالرحمن عبيد العاني (نائب اول)

ماجد خلف حمو مسطو (نائب ثاني)

ازهار حميد علي حسين السدران

باسم خضير كاظم زياره الغرابي

خديجة وادي ميزر عبدالنبي الجابري

سهام موسى حمود جبر الموسوي

علاء كامل جبار معيبد الركابي

كيلان قادر علي عمر

موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي

دعاء كاظم بشت راضي العقابي

وليد عبد الحسن عبود جفيت السهلاني

حسين مؤنس فرج عبد الرضا المحمداوي

فاطمة مجيد حميد محمد العيساوي

لجنة الأقاليم والمحافظات

وصفي عاصي حسين علي العبيدي (رئيس السن)

كوردو عمر عبد الله صالح (نائب اول)

محمد حسن راضي سعود الشمري (نائب ثاني)

شيروان جمال خضر الدوبرداني

صلاح مهدي سلمان زيني التميمي

عدي عواد كاظم محمود الحسيني

لقمان نجم احمد نجم الرشيدي

وزيره احمد برايم ملا

جواد كظوم مطلك حسين اليسار

علي سعدون غلام علي عبد الكريم الجوي

سعاد جبار محمد علي النجفي

يحيى غازي عبد لطيف الشجلاوي

لجنة النقل والاتصالات

زهرة حمزة علي حسن سلمان البجاري (رئيس السن )

اکرم عبد مخلف صالح العساف ( نائب اول )

ابراهيم محمد قبو هسام ال عثمان ( نائب ثاني )

اسوان سالم صادق ساوا الكلداني

عقیل عباس حساب عطيه الفتلاوي

غسان عدنان اسحق مهودر العيداني

كاروان علي يارويس حمد عزيز

فاطمة عباس فاضل والى البوفياض

ياسين محمد حمد خاف غباوي العيثاوي

صائب خلف صاحب عوفي الحجام

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

فاروق حنيي عتو شمعون (رئيس السن)

سميعه محمد خليفه غلاب المحمدي (نائب اول)

سوزان منصور كرم علي الدلوي (نائب ثاني)

جياي تيمور عبدال عبدالقادر

رفيق هاشم شناوه سالم الصالحي

شعلان عبدالجبار علي الكريم الكريم

محمد إسماعيل عمر رسول

هند محمد صالح حسن العباسي

فاتن محي محسن حسن القره غولي

سهيلة مسلم كاظم محمد الساعدي

لجنة التربية

زيتون حسين مراد حمادي الدليمي (رئيس السن)

جواد عويز زكاط ظاهر الغزالي ( نائب اول )

صباح حبيب قادر وهاب (نائب ثاني)

حيدر عبد طارق لفته الحسناوي

زليخة الياس قلي قدو بكار

طعمة عبد الله حمادي حنظل اللهيبي

علي غركان عامر حسين الدلفي

محمود حسين مطلك شلش القيسي

نجوى حميد محمد علي كاكه بي

نداء حسن ماضي مناع الكريطي

زينب وحيد سلمان علي الخزرجي

مهدية عبد الحسن شاتي الامي

نور نافع علي عبد الامير دوحي

سارة توفيق كنان حبيب الصالحي

حمد ياسر محسن غالب الموسوي

لجنة التعليم العالي

مزاحم قاسم حمو احمد الخياط ( رئيس السن )

نهلة قادر محمد حارس (نائب اول)

عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي (نائب ثاني)

اسماء حميد كمبش سلطان القيسي

بدريه حسين داود حسن

حيدر محمد كاظم خضير عباس المطيري

فراس تركي عبدالعزيز طلاب مسلماوي

محمد قتيبه صالح خليل البياتي

ياسين حسن طاهرحسن

علا عودة لايذ شناوة

زينب رحيم طعيمة دايس الجياشي

كفاح عبد المحسن كاظم طاهر السوداني

لجنة الزراعة

ابتسام هاشم عبد حسين الابراهيمي

ثائر عبد الكاظم مخيف كتاب الجبوري ( رئيس السن)

حيدر محمد جثير مطلك السلمان

رفيق هاشم شناوه سالم الصالحي

زوزان علي صالح بيرو الهاجاني

سناء عوده جاسم خلف اللهيبي (نائب اول)

عبد الهادي علي محمد سلمان العباسي

غريب احمد مصطفى امين

موفق شهاب باشا شهاب (نائب ثاني)

هند محمد صالح حسن العباسي

سعدية عبد الله عوفي حسين العقابي

ميلاد شهيد كاظم علوان الزبيدي

فاطمة حسين متيغي رهيج المساعدي

لجنة الشباب والرياضة

اکرم عبد مخلف صالح العساف

امیر کامل محمد حمود المعموري

جياي تيمور عبدال عبد القادر (نائب أول)

زياد طارق عبدالله حمد الجنابي

عباس شعيل عوده ثجيل الزاملي

عطوان سید حسن ثامر العطواني

محمود خلف على حسن العبيدي (نائب ثاني)

لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني

نهلة جبار خليفه محسن الفهداوي (رئيس السن)

احلام رمضان فاتح اسماعيل الكاكئي (نائب ثاني)

احمد جواد ماضي عليوي العامري

احمد عبدالله محمد موسى الجبوري

امير كامل محمد حمود المعموري

بسمه محمد بسيم صبري البك

جاسم عطوان جري جاسم الموسوي

حسين سعيد كاظم علي الربيعي

ريبوار اورحمن وستا صالح عارف

منال حميد هاشم عباس الموسوي

منتهى عبدالوهاب فاضل عباس الفاضل

منى محمد خلف سبيل الجبوري

ناسك مهدي غريب عباس الزنكى

امل عطية عبد الرحيم حسن الناصري

رقية رحيم محسن محمد النوري

ذكرى عمار احمد مجلي الرديني

شذى ياسين عبد الكريم احمد العزاوي

احمد طلال عزيز محمد البدري

لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية

بسمة محمد بسيم صبري البك

حامد احمد صالح الحسين الكرغولي

حسين سعيد كاظم علي الربيعي

خالد سلطان هاشم احمد الطائي

رونزی زیاد سيدو رشو بك

سوران عمر سعید احمد

شريف سليمان على بلنك الباستكى ( رئيس السن )

صلاح مهدي سلمان زيني التميمي

محمد رسول داخل علي الرميثي

يوسف فرج محمد عبدالله السبعاوي

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

احمد عبد الله محمد موسى الجبوري (رئيس السن)

باسم خضير كاظم زياره الغرابي

جرو حمه شريف عبد الله خوامراد

حسين نعمه دخيل كاظم البطاط (نائب اول )

رحيمة حسن احمد فرحان الجبوري

شوان محمد روستم عبدالله

عدنان فيحان موسى شري الدليمي

نهله جبار خليفه محسن الفهداوي

نيسان عبدالرضا زاير والي روضان الصالحي

وحده محمود فهد عبد الجميلي

لجنة حقوق الإنسان

ارشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي (رئيس السن)

جوان عبدالله عمر عبدالله

حسين على مردان عبدالله النجيمي

خالد سلطان هاشم احمد الطائي

فاروق حنا عتو شمعون

نیسان عبدالرضا زاير والى روضان الصالحي (نائب ثاني)

وحده محمود فهد عبد الجميلي (نائب أول)

لجنة الأوقاف والعشائر

محمود داود سلمان موسى المشهداني (رائيس السن)

محمد سعدون حاتم صيهود السوداني (نائب اول)

حيدر محمد كاظم خضير عباس المطيري

شريف سليمان علي بلنك الباستكي

طه ياسين جسام محمود المجمعي

عدنان برهان محمود مجيد الجحيشي

مها فاضل كاظم خضير الجنابي

ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي

ياسر هاشم علي عباس الحسيني

لجنة المرأة والأسرة والطفولة

ابتسام هاشم عبد حسين الابراهيمي (رئيس السن)

اخلاص صباح خضر علي حسين الدليمي

أزهار حميد علي حسين السدران

بدريه ابراهيم رشيد احمد البرزنجي

حنان سعيد محسن علوان الفتلاوي

سارة لطيف عبدالله احمد الدليمي

سناء عوده جاسم خلف اللهيبي

سهام موسى حمود جبر الموسوي

ليلى مهدي عبدالحسين هادي التميمي

منال حميد هاشم عباس شرموطي

ناهده زيد منهل مانع الدايني

نداء حسن ماضي مانع الكريطي

نفوذ حسين محمد عبد الصاحب

نورس محمود عيسى عبدالواحد الجبوري