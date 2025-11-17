"شفق نيوز" تنشر أسماء الفائزين بالانتخابات عن محافظة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية عن العاصمة بغداد.

ووفق جداول نشرتها المفوضية، وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، فقد تصدر محمد شياع السوداني، قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية، وكذلك تصدر محمد الحلبوسي، قائمة حزب تقدم، وتصدر نوري المالكي قائمة ائتلاف دولة القانون.

وفيما يلي ننشر قوائم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تبين كل مرشح عن بغداد وعدد الأصوات الحاصل عليها في الانتخابات.