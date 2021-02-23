شفق نيوز تنشر خارطة الأسماء المرشحة لمنصب محافظ ذي قار "خلفاً" للوائلي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن ترشح أسماء محتملة لتولي منصب المحافظ خلفا لناظم الوائلي في حال إقالته، والذي يواجه تظاهرات وتصعيداً سياسياً للإطاحة به.

منصب وترليون دينار.. صراع سياسي "خفي" يخلّف دماء في الناصرية

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الخارطة السياسية التي تتعلق بترشيح الأسماء لمنصب المحافظ، توزعت بين عدة جهات منها، تحالف سائرون يدعم مدير بلدية الناصرية الحالي (كاظم الصافي) لمنصب المحافظ، فيما اتجه تحالف الحكمة بزعامة عمار الحكيم إلى ترشيح رجل الأعمال (علي الشامي)، بينما توجهت كتلتا عصائب اهل الحق وبدر صوب الدفع برجل أعمال اخر يدعى (علي الخرساني) لتولي المنصب ".

وأضاف المصدر، أن" ساحة الحبوبي هي الأخرى دفعت بأسماء لها لتولي منصب المحافظ وهم: رئيس جامعة ذي قار (يحيى الخفاجي/ اعتذر رسميا بوقت لاحق)، (علي مهدي عجيل أبرز ناشط مدني في الساحة ومؤسس رابطة معالجة جرحى التظاهرات/ اعتذر بشكل رسمي في وقت لاحق)، ( نجم عبد طارش وهو استاذ جامعي)، ( عبد الوهاب الناصري وهو أيضا استاذ جامعي وقد استهدف منزله مؤخرا بعبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية) ".

وتابع المصدر، أن" امر الترشيح لن يقف عند هذا الحد، بل ان الكتل السياسية دفعت بنواب عن المحافظة لدخول قوائم الترشيح لمنصب المحافظ، فتيار الحكمة دفع ايضاً بنائبه ستار الجابري لتولي المنصب، كما دفعت عصائب اهل الحق بالنائب عبدالامير التعيبان، وبدر بالنائب وليد السهلاني لذات الأمر وهو منصب المحافظ".

ورجحت معلومات مطلعة أن يقوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناقشة إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي من منصبه بعد الضغوط الشعبية والنيابية التي تطالب بإبعاده عن سدة الحكم في الناصرية.

وسقط قتيلان من المتظاهرين الاثنين وأصيب 5 آخرون إلى جانب جرح 12 من أفراد الأمن في صدامات دامية أمام مبنى المحافظة خلال احتجاجات طالبت بإقالة المحافظ.