شفق نيوز تنشر جداول أعمال 3 جلسات للبرلمان خلال الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جداول أعمال لثلاث جلسات خلال الأسبوع المقبل.

وتتضمن جداول الأعمال لأيام الأحد والثلاثاء والخميس المقبلة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، قراءات أولى لثمانية من مشاريع القوانين، بضمنها مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012.

وتتضمن الجداول أيضاً طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 ومساهمته في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس ديوان الرقابة.