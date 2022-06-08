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شفق نيوز تنشر تفاصيل قانون الأمن الغذائي المجهز للتصويت عليه

Category: سیاسة

Date: 2022-06-08T09:07:14+0000
شفق نيوز تنشر تفاصيل قانون الأمن الغذائي المجهز للتصويت عليه

تنشر وكالة شفق نيوز بنود قانون الأمن الغذائي، والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن غالبية الكتل النيابية ستصوت على القانون، بما فيها تحالف "فتح" الذي كان معترضاً على بنوده.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد أن تم نقض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

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