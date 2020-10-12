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شفق نيوز تنشر بنود "الورقة البيضاء" للكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-12T14:25:42+0000
شفق نيوز تنشر بنود "الورقة البيضاء" للكاظمي

شفق نيوز/ تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخ من "الورقة البيضاء" التي يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها لمجلس النواب.

وسبق أن أعلن الكاظمي، في 22 حزيران 2020، عن إعداد ما سماها "الورقة البيضاء"، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، ومن المقرر ارسالها الى البرلمان العراقي لغرض مناقشتها.

وتتكون الورقة من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام وتحقيق اصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية.

وفي السياق، عقد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين، إجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال الإجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي.

وإستعرض الكاظمي ورقة الإصلاح، وبين أنها ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والإستفادة من الخبرات الموجودة، من اجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد.

وأكد ان الورقة البيضاء انما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية، معرباً عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالإقتصاد العراقي.


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