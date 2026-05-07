شفق نيوز تنشر المنهاج الوزاري للزيدي

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مساء يوم الخميس، عن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية المقبلة، والتي تضمنت 14 فقرة، الذي جرى تقديمه لمجلس النواب للاطلاع عليه قبل التصويت على الكابينة الوزارية.

وتضمن المنهاج الوزاري، الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه 14 فقرة شملت تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والسياسة الخارجية، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والطاقة، والصناعة، والزراعة والمياه، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والتربية والتعليم، والخدمات الصحية والطبية، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والشباب والرياضة، الثقافة والسياحة والآثار.

وقدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، في وقت سابق من اليوم الخميس، المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس لدراسته، على أن تُقدم لاحقاً أسماء التشكيلة الحكومية.

ذكر ذلك بيان حكومي، ورد لوكالة شفق نيوز، مضيفاً أن اللقاء الذي جمع الجانبين شهد التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لإكمال استحقاق منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه مهام الحكومة وواجباتها وفق السياقات الدستورية والقانونية.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي كلف يوم الإثنين 27 نيسان 2026، رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، خلفاً لمحمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، على "حكومة الزيدي" مطلع الأسبوع المقبل.