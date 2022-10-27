بينها تعديل قانون الانتخابات.. المنهاج الوزاري لحكومة السوداني

تنشر وكالة شفق نيوز، نسخا من المنهاج الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وقدمه إلى مجلس النواب العراقي.

وأبرز ما تضمنه المنهاج الوزاري:

ـ إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة.

ـ صرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات الى 5% للإنتاج والتكرير

- اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجرائها في البرنامج الحكومي.

- تعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام

- تضمين اتفاقية سنجار بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في القضاء

- توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وغلق المنافذ غير الرسمية

ـ تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ.

ـ استكمال إجراءات الاتفاق الخاص لملء الفراغ الأمني بين الخطوط الدفاعية بين القوات الاتحادية والبيشمركة

ـ معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها الى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها.

ـ تأكيد التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان.

ـ الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة.