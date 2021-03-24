شفق نيوز تنشر اسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاربعاء، عن أسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية العليا.

وذكر بيان للمركز الإعلامي للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد، اعضاء اصلاء في المحكمة".

وأضاف انه "تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة".