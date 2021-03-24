سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شفق نيوز تنشر اسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-24T11:40:02+0000
شفق نيوز تنشر اسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاربعاء، عن أسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية العليا.

وذكر بيان للمركز الإعلامي للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد، اعضاء اصلاء في المحكمة".

وأضاف انه "تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة".

 

related

الأقليات يقاطعون جلسة الغد: الإسلام المتطرف يمنع منحنا العضوية في المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-14 19:24:34
الأقليات يقاطعون جلسة الغد: الإسلام المتطرف يمنع منحنا العضوية في المحكمة الاتحادية

القضاء الاعلى: الايام القليلة المقبلة سيتم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-22 11:09:05
القضاء الاعلى: الايام القليلة المقبلة سيتم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

المحكمة تحسم جدل إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

Date: 2019-05-26 13:38:14
المحكمة تحسم جدل إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

القانونية النيابية: الكتل السياسية لم تتفق على اقرار قانون المحكمة

Date: 2021-01-18 10:58:59
القانونية النيابية: الكتل السياسية لم تتفق على اقرار قانون المحكمة

واسط.. الحراك الاحتجاجي يحذر من طبخة سياسية "فاسدة" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-14 14:01:52
واسط.. الحراك الاحتجاجي يحذر من طبخة سياسية "فاسدة" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية