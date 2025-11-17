اسماء الفائزين بالانتخابات عن محافظة واسط وميسان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفيها تصدر عن محافظة واسط، ائتلاف واسط الأجمل بالخدمات.

وجاء في المؤتمر الخاص بإعلان النتائج للمفوضية، تصدر واسط الأجمل بالخدمات، يليه دولة القانون، وثالثا ائتلاف الإعمار والتنمية عن محافظة واسط.

وافرزت النتائج كذلك تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية في المركز الأول، يليه منظمة بدر، ثم ائتلاف دولة القانون في المركز الثالث، عن محافظة ميسان.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت يوم الاربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات، وفيها تصدر ائتلاف الاعمار والتنمية عدد الأصوات في العراق، لينال 46 مقعدا نيابيا، وفقا لحسابات أولية صدرت من منظمات متخصصة.

وستبدأ مرحلة تلقي الطعون بنتائج الانتخابات، عقب الإعلان النهائي لها، ومن ثم بعد حسمها، تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج، ليعقد البرلمان الجديد أول جلسة له.