اسماء الفائزين بالانتخابات عن محافظة ذي قار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفيها تصدر عن محافظة ذي قار، ائتلاف الإعمار والتنمية.

وجاء في المؤتمر الخاص بإعلان النتائج للمفوضية، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية، يليه دولة القانون، وثالثا حركة صادقون عن محافظة ذي قار.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت يوم الاربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات، وفيها تصدر ائتلاف الاعمار والتنمية عدد الأصوات في العراق، لينال 46 مقعدا نيابيا، وفقا لحسابات أولية صدرت من منظمات متخصصة.

وستبدأ مرحلة تلقي الطعون بنتائج الانتخابات، عقب الإعلان النهائي لها، ومن ثم بعد حسمها، تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج، ليعقد البرلمان الجديد أول جلسة له.