اسماء الفائزين بالانتخابات عن محافظات بابل والبصرة وكربلاء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في محافظات بابل والبصرة وكربلاء.

وجاء في المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات في محافظة البصرة، تصدر عدي عواد عن حركة الصادقون بحصوله على 55 ألف صوت، فيما تصدر تحالف تصميم المحافظة، يليه حركة الصادقون ثانياً وائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً.

وفي محافظة كربلاء تصدر ياسر عبد صخيل عن ائتلاف دولة القانون بحصوله على 21 ألف صوت، فيما تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية المحافظة ثم ائتلاف دولة القانون ثانياً يليه ثالثاً إشراقة كانون.

وجاء في المؤتمر أيضاً تصدر ياسر اسكندر عن ائتلاف الإعمار والتنمية محافظة بابل بحصوله على 22 ألف صوت ليتصدر الائتلاف المحافظة يليه حركة الصادقون ثانياً وائتلاف دولة القانون ثالثاً.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات، وفيها تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية عدد الأصوات في العراق، لينال 46 مقعداً نيابياً، وفقاً لحسابات أولية صدرت من منظمات متخصصة.

وستبدأ مرحلة تلقي الطعون بنتائج الانتخابات، عقب الإعلان النهائي لها، ومن ثم بعد حسمها، تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج، ليعقد البرلمان الجديد أول جلسة له.