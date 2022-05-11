شفق نيوز تنشر اسماء اعضاء اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي

تنشر وكالة شفق نيوز، اسماء النواب اعضاء اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي، وفق ما اوردته الدائرة الاعلامية للمجلس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، استكمال تسمية وتشكيل كافة اللجان النيابية الدائمة بالتصويت على عضوية النواب المرشحين لعضويتها، مؤكداً أنها ستعقد اجتماعاتها بدءا من الاسبوع المقبل.

وضمت لجنة الكهرباء والطاقة كلاً من النواب (فراس الفرطوسي، وغسان السعيدي، وسهيلة العجرش، واحمد الدراجي، وانتصار الغريباوي، وداخل راضي، وسهيله السلطاني، ونفوذ حسين الموسوي، وخالد الدراجي، واحمد رشيد السلماني، ومنصور مرعيد الجبوري، وكافين سعيد محمد).

كما ضمت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة الأعضاء النواب (عبير الهلالي، وعبدالمحسن النفاخ، ومروه الكناني، وعلي يوسف الموسوي، وسردي المحياوي، وعدنان فيحان، وياسر الحسيني، وكاظم موسى الفياض، ونورس محمود الجبوري، ومظر الكروي، وطه المجمعي، ومحمد عبد ربه، وسيبان عزيز حدو، وبريار رشيد شريف، وموفق حسين قادر، وسوران عمر سعيد).

وضمت أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النواب (احمد الزاملي، وجواد الموزاني، واياد محمود المحمداوي، واحمد الكناني، ومحمد الزيادي، ويوسف النوفلي، وحسين علي السعبري، وحسنين قاسم الخفاجي، واحمد حميد الشرقي، و حامد احمد، وامانج محمود اسعد، وفيان عبدالعزيز ، واسامة كريم بدري).

كما ضمت أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النواب (رائد عبدالرضا الفتلاوي، وامل طعمة، وابتسام الساعدي، وسهى السلطاني، ومحمد شياع السوداني، وليلى مهدي التميمي، ومحمود شاكر السلامي، ومحمد عبدالكريم البلداوي، و رحيم الجبوري، وافين سليم نوري، وبدريه ابراهيم رشيد).

في حين ضمت لجنة الصحة والبيئة النواب (لقاء الياسين، وغايب العميري، وسندس اللامي، وقيس الفرطوسي، وخليل ابراهيم جواد الجابري، وموحان الساعدي، وسهام موسى الموسوي، وباسم خضير الغرابي، وعلاء كامل الركابي، وازهار الدليمي، واسماء اسامة العاني، وماجد خلف حمو، وكيلان قادر علي).

وضمت لجنة الاقاليم والمحافظات النواب (محمود الكعبي، وشيماء السعيدي، وهديل الرحيمي، ومحمد الشمري، وعدي عواد، وصلاح مهدي سلمان، ويحيى غازي المحمدي، ولقمان نجم، و وصفي العاصي، وشيروان خضر، و وزيرة احمد، وكوردو عمر).

وجاءت لجنة النقل والاتصالات لتضم النواب التالية أسماؤهم (شيماء الدراجي، وحيدر عبدالكريم، وسعيد الموسوي، وحنان البو سليمي، وعقيل الفتلاوي، وزهرة البجاري، وغسان العيداني، واكرم العسافي، وابراهيم محمد قبو، وكاروان علي ياروياس).

في حين جاءت اعضاء لجنة التربية لتضم النواب (انتصار الغرابي، وازهار الفتلاوي، وابتسام عواد، ونسرين الحجيمي، وميادة الكعبي، وجواد الغزالي، ومحاسن الدليمي، وعلي غركان، وحيدر طارق عبد، و نداء حسن ماضي، وزيتون الدليمي، ومحمود القيسي، وزليخه الياس، وطعمه عبدالله حمادي، ونجوى حميد محمد، وصباح حبيب قادر).

وضمت لجنة التعليم العالي النواب (منى المكوطر، وحيدر الخزعلي، ومهى الدوري ، وفراس المسلماوي، وعادل حاشوش الركابي، وحيدر محمد ، ومحسن علي اكبر ، وياس حسن طاهر، ومزاحم الخياط، واسماء حميد كمبش، و ياسين حسن طه، ومحمد قتيبه ، ونهلة قادر محمد، وبدرية حسن عزيز).

كما ان لجنة الزراعة ضمت النواب (غريب احمد مصطفى، وموفق شهاب باشا، وزوزان علي صالح ، وهند محمد العباسي، وسناء عوده اللهيبي، وعبدالهادي الحسناوي، وابتسام الهلالي، ورفيق هاشم الصالحي، وحيدر محمد شفيق السلمان، وسالم الجبوري، وزينة المعموري، ومنى الفيصل، وسلام هادي الشمري).

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