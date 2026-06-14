شفق نيوز تكشف أجندة زيارة الزيدي إلى واشنطن.. "الأمن والاقتصاد" أبرز الملفات

شفق نيوز– بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن أبرز الملفات التي سيحملها رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي سيزور العاصمة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن المقرر أن يجري سلسلة مباحثات تتناول عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".

ووفقاً للمصدر، فإنه في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، وآليات سحب القوات الأمريكية بعد انتهاء المدد المحددة لوجودها في العراق، إلى جانب بحث مستقبل التعاون الأمني بين البلدين.

وأشار إلى أن "الجانب الاقتصادي سيحظى بحيز مهم من المباحثات، ولا سيما ما يتعلق بمقترح تأسيس صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة يُموَّل من إيرادات النفط العراقي المصدر إلى السوق الأميركية، على أن يُخصص لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وتعزيز قطاع الطاقة الكهربائية ومعالجة الأزمات والتحديات المرتبطة به".

وتابع المصدر، حديثه قائلاً إن "المباحثات ستتضمن أيضاً مناقشة توسيع آفاق الاستثمار والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة ودعم النمو الاقتصادي".

وختم حديثه بالقول إن "الزيدي سيرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمستشارين الحكوميين للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات المقررة مع المسؤولين الأميركيين".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أعلن في وقت سابق، عن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد الزيدي أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل.