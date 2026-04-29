شفق نيوز تكشف الخارطة الأولية لتوزيع وزارات حكومة الزيدي

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، عن الخارطة الأولية لتوزيع الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مبيناً أن ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يتجه للحصول على الحصة الأكبر داخل الكابينة الجديدة، بواقع خمس وزارات، فيما يرتفع رصيد حركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي من المناصب التنفيذية.

ومن المقرر أن تعقد الزعامات السياسية والحزبية مساء اليوم الأربعاء أول اجتماع لها مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، لبحث مسار تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة بحسب معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز.

وبهذا الصدد، قال المصدر السياسي لوكالة شفق نيوز، إن "توزيع الحقائب الوزارية سيجري وفق الثقل السياسي وعدد المقاعد النيابية لكل طرف من أطراف العملية السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبحسب المقترحات التي قدمتها المكونات السياسية خلال مشاورات تشكيل الحكومة".

وأضاف أن ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني، الذي تصدر نتائج الانتخابات بنحو 46 مقعداً، ستكون حصته خمس وزارات بينها وزارة سيادية، هي المالية، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء، فيما سيحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الحاصل على 29 مقعداً وفق معظم النتائج المنشورة، على وزارة النفط ووزارة خدمية أخرى.

وذكر أن منظمة بدر بزعامة هادي العامري، الحاصلة على 18 مقعداً، ستحصل على وزارة الداخلية، فيما ستكون وزارة التخطيط من حصة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية الذي حصل على 18 مقعداً، وستذهب وزارة الكهرباء إلى حزب الفضيلة ضمن الحصة المحسوبة على حلفائه داخل البيت الشيعي، بينما قد تحصل وزارة التربية على تحالف خدمات بزعامة شبل الزيدي، الذي يمتلك 5 مقاعد، وترتفع كتلته التفاوضية إلى 9 مقاعد عند احتساب تحالف واسط الأجمل القريب منه.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستكون من حصة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة همام حمودي، الذي خاض الانتخابات عبر تحالف أبشر يا عراق وحصل على 4 مقاعد، أما حركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي، التي حصلت على 27 مقعداً، فستكون حصتها وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والصناعة والمعادن، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء.

وعن حصص الكتل السنية، تابع المصدر أن "وزارة التعليم العالي ستكون من حصة حزب تقدم (التي تحصلت على منصب رئاسة البرلمان) بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 27 مقعداً كحزب رئيسي، فيما سيحصل تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارة الدفاع".

أما كوردياً، رجح المصدر أن "تكون وزارة الخارجية والعدل من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي حصل على 26 مقعداً، فيما سيحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارتي البيئة والثقافة".

وأشار المصدر إلى أن "زعماء الإطار التنسيقي سيناقشون خارطة توزيع الوزارات وفق نظام النقاط الذي يحدد حجم وقيمة كل وزارة، حيث تتراوح أوزان الحقائب بين 10 و16 نقطة، تبعاً لأهميتها السياسية والمالية والخدمية".

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء الاثنين، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.