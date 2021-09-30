شعلان الكريم يعلق على قرار إعادته للسباق الانتخابي

شفق نيوز/ أعلن المرشح عن حزب "تفدم"، شعلان الكريم، يوم الخميس، أن السلطة القضائية أعادته الى السباق الانتخابي بعد ان تأكدت من بطلان التهمة التي استبعد بسببها من الانتخابات.

وقال الكريم لوكالة شفق نيوز، انه عاد الى السباق الانتخابي بقرار قضائي بعد ٤٨ ساعة على استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات لاستغلاله آليات الدولة ومواردها في حملته الانتخابية، وهو ما نفاه.

واشار الى انه قدم طعون للهيئة القضائية ضد قرار مفوضية الانتخابات وكسب القضية، مؤكدا أن الآليات خاصة وتحمل لوحات تسجيل واضحة وليست عائدة للدولة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد قررت يوم الاثنين الماضي، استبعاد مسؤول حركة "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والمرشح عن محافظة صلاح الدين، من الانتخابات بسبب مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس المفوضين قرر "إلغاء المصادقة على المرشح شعلان عبد الجبار علي (شعلان الكريم)، عن الدائرة الانتخابية الاولى لمحافظة صلاح الدين، وحجب أصواته في يوم الاقتراع لمخالفته نظام الحملات الانتخابية".

وبين ان سبب الاستبعاد هو "الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام واستغلال موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح المرشحين، ولمخالفته قواعد السلوك الانتخابية"، مشيرا الى ان المرشح المستبعد استخدم "آليات الدولة وهي تقوم بعملية اكساء الشوارع".

ويوم امس الاربعاء، نقضت رئاسة الهيئة القضائية للانتخابات، قرار مجلس المفوضين باستبعاد المرشح عن حزب "تقدم" في صلاح الدين، شعلان الكريم، وحرمانه من خوض الانتخابات.