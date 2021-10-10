شرطة الأنبار تطلق تحذيراً مبكراً للفائزين بالانتخابات وتؤشر "عوائق" بالتصويت الخاص

شفق نيوز/ اطلقت شرطة الانبار، تحذيراً مبكراً للفائزين بالانتخابات التي تنتهي عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ممن يطلقون العيارات النارية، مشيرة إلى عدة "عوائق" تسبب بمنع تصويت نحو الفي منتسب أمني في التصويت الخاص.

وقال مدير شرطة محافظة الأنبار، هادي رزيج كسار، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، جرت العملية الإنتخابية وبناء على الخطة المعدة من قبل مركز العمليات المشتركة وكذلك عمليات الأنبار وعمليات الجزيرة في محافظة الأنبار، وقيادة الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة والمعنية بتأمين هذه المراكز الإنتخابية في عموم محافظة الأنبار".

واضاف، أنه "من خلال الجولات الميدانية على مراكز الإقتراع، وجدنا بأن هناك عملية وإنسيابية في الحركة وتسري هذه العملية الإنتخابية بكل شفافية، ويدلي المواطن بصوته لمن يختاره، ولا وجود لضغوطات خلال الإطلاع والتقارير والمعلومات الأولية على أي ناخب بإتجاه معين".

وحول زيارة سفراء دول أوربية، للاطلاع على الانتخابات العراقية ومراقبتها، قال كسار، إن "حضور السفراء منهم السفير الفنلدني والسفير السويدي في قضاء الفلوجة، وهناك أيضاً سفراء في عموم المحافظة، للإطلاع على واقع وسير العملية الإنتخابية، وقد وجدنا من خلال المعلومات بأن هذه العملية هي عملية ديمقراطية وتسري بكل شفافية في المحافظة".

وتابع "لاحظنا بأن القوات الأمنية تساعد ذوي الإحتياجات الخاصة، لوصولهم لمراكز الإقتراع وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على رسالة كبيرة وهامة بحضور ذوي الإحتياجات الخاصة ورغبة المواطن بالذهاب إلى مراكز الإقتراع والإدلاء بصوته، لأن هذا اليوم هو الذي يحدد مصير البلد".

واشار كسار إلى أن "من خلال الإتصال بمديري الشرطة في أقضية هيت وعنة وراوة وحديثة وباقي الأقضية يتم تزويدنا بموقف خلال كل ساعة أو ساعتين من قبلهم، بأن المراكز جميعها مؤمنة بالكامل والإجراءات تسري بكل شفافية وإنسيابية وفق النظام والتعليمات".

ولفت إلى أنه "في التصويت الخاص وقفنا بالموقف الحيادي الواحد، وأنا كقائد شرطة أعلن بأن نسبة الإشتراك في التصويت الخاص بلغت ٩٢٪؜ والمتبقي كانت معوقات إدارية، أي قد يذهب المنتسب في غير المركز المحدد له، أو خلل في بطاقة الناخب الخاص به، حيث هناك بعض الإشكاليات البسيطة في هذا الأمر".

وتابع بالقول إن "هناك 2611 عنصرا من المنتسبين من الذين لم تظهر بطاقاتهم على التصويت الخاص، رغم قيامهم بالتحديث لكن البعض واجهتهم مشاكل في ذلك، ولم تظهر أسماؤهم على التصويت الخاص، لذا هناك توجيهات بهذا الخصوص لحل هذه المشكلة".

وردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، حول التسريبات التي أشارت إلى وجود خروقات أثناء التصويت الخاص، قال مدير شرطة الانباء، "هناك خروقات بسيطة جداً تدرج كونها مخالفات إدارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وحسب قرارات القضاء وكان القضاء هو الحكم الفيصل بهذا الأمر، وقد أتخذنا كافة الإجراءات بحق من يخالف ويعكر صفو الأمن والعرس الإنتخابي في الأنبار".

وبين، ان "قدوم بعض السفراء إلى الأنبار وحضورهم في المراكز الإنتخابية يدل على شفافية وديمقراطية الإنتخابات ويشير إلى أن هذه الدورة الإنتخابية ستكون بحالة فريدة من نوعها، وبالتالي ستعطي طابعا إيجابيا عن العراق وسير الإنتخابات في عموم العراق".

وحذر كسار، من إطلاق النار خلال الاحتفالات بفوز احد المرشحين، قائلا "محافظة الأنبار هي المحافظة الوحيدة في العراق التي منذ خمس او ست سنوات وهي تطبق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لذا فأننا لا نسمح بأي إطلاقات نارية، ومن يقوم بذلك بأي مناسبة فهناك إجراءات قانونية بحقه، لأن العيارات النارية تقلب الفرحة لحزن، لذا فأن حكومة الأنبار تحاسب وبشدة من يقوم بمثل هذه الأفعال، عدا ذلك بإمكان أي مواطن التعبير عن فرحته بالأهازيج وغيرها".