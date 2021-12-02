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شرطان للصدر مقابل إشراك قوى الإطار الشيعي في الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-02T19:02:45+0000
شرطان للصدر مقابل إشراك قوى الإطار الشيعي في الحكومة

شفق نيوز/ أفصح رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الخميس، عن شرطين وضعهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقادة الاطار التنسيقي خلال اجتماع انعقد في وقت سابق اليوم الخميس مقابل الدخول في الحكومة المقبلة.

وقال المطيري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من ومضات لقاء الصدر لقادة الإطار التنسيقي في بيت هادي العامري هي دعوته لحكومة أغلبية وطنية ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في جميع الحكومات". وأضاف، "قد شدد الصدر على أنه في حال رغب قادة الإطار الدخول في الحكومة فعليهم بتسليم سلاح الفصائل المسلحة للحشد الشعبي ومحاسبة الفاسدين".

وأوضح، أن "الصدر لم يذهب لمنزل العامري من أجل تفاهمات حكومية وإنما لسد الذريعة على من يقولون أن السلم الاهلي قد يتعرض للخطر".

وتابع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أن "الصدر أكد للحاضرين أن السلم الأهلي خط أحمر على الجميع، كما ذكر بأن المرجعية الدينية في العراق لم تلتق بالسياسيين منذ مدة طويلة وهو ما يشير إلى عدم رضاها عن الكتل السياسية".

وختم المطيري بيانه بالقول، "قد دعا الصدر الجميع قائلاً، لنرسل رسالة أبوية ومحبة واعتذار للمرجعية والشعب ولنتقدم بحكومة أغلبية سياسية وطنية لننقذ العراق".

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