"إشراقة كانون" تعلن مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلنت كتلة "إشراقة كانون" البرلمانية، يوم الاربعاء، مقاطعتها لجلسة يوم غد المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، داعية الى تمكين المعارضة وتفعيل الدور الرقابي والفصل التام بين السلطات.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مر عام كامل على الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول 2021 وكان الأمل منعقدا في أن تؤدي تلك الانتخابات الى تغييرات ملموسة في طبيعة العملية السياسية والارتقاء بمستوى الأداء السياسي، وكنا نأمل ان الدرس قد فُهم إزاء السخط الشعبي المتنامي، لكن الكتل الكبيرة كانت تصر على نفس منهج الاستئثار بالسلطة ولغة كسر الارادات حتى كادت البلاد ان تنزلق الى هاوية الصراع وقد أزهقت بالفعل دماء زكية وتعرض السلم المجتمعي الى خطر جسيم".

واضافت "اننا في إشراقة كانون مع الخروج من حالة الانسداد السياسي وتفعيل السياقات الدستورية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتلبية رغبات الجمهور بإقرار القوانين ذات الأولوية خصوصا الموازنة العامة للدولة".

واستدركت الكتلة "لكننا نبين بما لا يقبل الشك أن لا يكون ذلك التشكيل بنفس الاسس والنهج المتبع في تشكيل الحكومات السابقة الذي اختلطت فيه المسؤوليات التنفيذية والرقابية وغاب عنه منهج المحاسبة البناءة".

وتابعت "موقفنا في إشراقة كانون من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والخيارات المتاحة لمن يشغل هذا المنصب لا تتعلق بالمعايير الشخصية للمرشح، والذي نتطلع أن يكون غير حزبٍّي يمثّل العراقيين جميعاً ويمتلك الروح الأبوية الراعية للجميعِ دونَ ما تمييزٍ، مؤمنٌ بعمقٍ بسيادةِ العراقِ ووحدتِهِ، وان لا يكونُ في عدادِ الفرقاءِ السياسيين"،

واوضحت ان موقفها من جلسة انتخاب الرئيس "تتعلق بكونها جزء من منظومة فصل السلطات ورؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات سابقة والتي تتلخص في ان تمكين المعارضة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والذي يتطلب الفصل التام بين اغلبية تتولى الحكم ومعارضة تتولى رئاسة مجلس النواب ولجانه بما يؤدي الى تدارك حالة الشلل المؤسساتي وضعف الأداء وعجز السلطات عن القيام بمهامها الدستورية".

واردفت الكتلة "نقولها بمرارة أن تلك الرؤى والمبادرات لم تلق اي اهتمام من جميع الكتل السياسية المتصدية لتشكيل الحكومة وإصرارها على المضي دون الاكتراث لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور على كافة المستويات نتيجة اتباع نفس النمط من السياسات السابقة، وعليه سيكون موقفنا من هذه الجلسة هو عدم حضورها وتثبيت اعتراضنا الواضح على ما تقدم".

يشار ان لدى كتلة "إشراقة كانون" ستة مقاعد في مجلس النواب العراقي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتلة حركة "امتداد" النيابية مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها غداً الخميس.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس اسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

واضافت "سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحفي مفصل حال انعقاد الجلسة".

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن 33 إسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).