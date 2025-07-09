"إشراقة كانون" تتبرأ من ممثلها الوحيد في مجلس محافظة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتلة إشراقة كانون، يوم الأربعاء، عن قطع صلتها بممثلها الوحيد في مجلس محافظة بغداد، وذلك نظرا لعدم التزامه بـ"ثوابت" الكتلة.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عضو مجلس محافظة بغداد حسين الخزاعي، حصل على مقعده بدعم كبير من قبل الكتلة، حتى تجاوز القاسم الانتخابي، عبر 19 ألف صوت، وعليه أن يلتزم بثوابت ونهج الكتلة".

وأضاف "ونظرا لعدم التزامه بمنهج الكتلة، رغم التذكير المستمر، فأنه لن يمثلنا لا في مواقفه ولا متبنياته أو أي تصريح يصدر عنه، نتيجة لعدم التزامه ومخالفته لما تعهد به".

يشار إلى أنه لدى كتلة "إشراقة كانون" ستة مقاعد في مجلس النواب العراقي.

وتعد كتلة اشراقة كانون، من الكتل المستقلة، التي برزت بعد تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إلى جانب حركات اخرى مثل امتداد.