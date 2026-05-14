إشراقة كانون النيابية تقاطع حكومة الزيدي: لن نصوت لها

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، يوم الخميس، عن رفض كتلته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بسبب غياب التوازن فيها.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب كتلته، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "انطلاقات كتلة اشراقة كانون تركز على إصلاح النظام السياسي"، مبيناً أن "مواقفنا السياسية تبقى شفافة واضحة، وارتباط مباشر بمنهج تشكيل الحكومات والمنظومة المتحكمة بها".

وتابع الخفاجي: "نحن نرفض التصويت على حكومة الزيدي في مجلس النواب، وعدم منحها الثقة لأسباب غياب التوازن بين حكومة الأغلبية المعارضة، ومشاركة الأغلبية السياسية واستمرار تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب".

وشدد الخفاجي بالقول: "نرفض بشكل قاطع أي استحداث لمناصب نواب الرئيس الوهمية، والتي تمثل هدر مقدرات الدولة وتحول المشاركة السياسية إلى امتيازات وأن هناك خرق دستوري واضح".

ولفت إلى أن "الدستور منع رئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين من إبرام العقود، ولدينا مقترح قانون تعارض المصالح وسنسعى لتشريعه بأسرع وقت".

وبين أن "تحديات المرحلة الداخلية والخارجية تطلب أهم معايير النزاهة في اختيار المرشحين للكابينة الوزارية، ولم يأت المنهاج الوزاري بما يلبي الطموح وفق الخطط والبرنامج المعايير الكفاءة وصمت من مكافحة الفساد وخلو من معالجة المشاكل".

وأشار الخفاجي إلى أن "تشكيل الحكومة الجديدة لا يصفّر الأداء السابق للحكومة الماضية"، مؤكداً أن "على الحكومة الجديدة عدم التستر على أي قرار من القرارات السابقة".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة البرلمان العراقي، للتصويت على حكومة الزيدي بعد قليل، وقد وصل قادة الكتل والرئاسات لقبة البرلمان.