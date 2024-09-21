شبكة ابتزاز ذي قار.. عشائر بني ركاب تهدد بتصعيد الموقف وتدعو "عمار الحكيم" للتدخل

شفق نيوز/ نظمت عشائر بني ركاب بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح عضو مجلس المحافظة، عمار الركابي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من أفراد عشيرة بني ركاب بقضاء الرفاعي نظموا تجمعاً سلمياً في الرفاعي للمطالبة بإطلاق سراح عضو مجلس محافظة ذي قار، عمار الركابي، المعتقل لدى جهاز الأمن الوطني بتهمة الابتزاز".

وبين مراسلنا، ان "المعتصمين هددوا بتصعيد الموقف، فيما طالبوا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة بالتدخل الفوري لحل الازمة كونها بين أعضاء التحالف ذاته".

وشهدت محافظة ذي قار تحركاً أمنياً واسعاً استهدف شبكات ابتزاز مسؤولي المحافظة، ما أسفر عن توقيف شخصيات بارزة من بينهم أعضاء في مجلس المحافظة، بينما لا تزال الجهود مستمرة لاعتقال آخرين، وسط تكهنات بوجود وساطات سياسية في بغداد لحل القضية.

ووفقًا لمصادر أمنية تحدثت لوكالة شفق نيوز، بدأت الحملة بعد اعتقال ثلاثة أشخاص في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، بينهم فتاتان، إحداهما مرشحة سابقة للانتخابات المحلية. وجاءت هذه الاعتقالات بناءً على بلاغ رسمي من سلطة عليا في المحافظة، ومع تعمق التحقيقات، اعترف المعتقلون بانتمائهم لشبكة ابتزاز تستهدف مسؤولي المحافظة.

وفي تطورات لاحقة، تمكنت قوات الأمن الوطني من اعتقال عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، كما ألقت القبض على أحد الصحفيين عند منفذ سفوان الحدودي أثناء عودته من الكويت. ويؤكد مصدر أمني أن القائمة لا تزال تضم أسماء أخرى، بينهم المحافظ السابق محمد هادي، وأن العمل جارٍ لإلقاء القبض عليهم.