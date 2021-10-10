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شبكات مراقبة الانتخابات: نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 30%

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T14:35:11+0000
شبكات مراقبة الانتخابات: نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 30%

شفق نيوز / أعلن عضو ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية، الخبير الدولي بشؤون الانتخابات محمد خليل الحسيني، يوم الأحد، وصول نسبة المشاركة بالانتخابات منذ السابعة صباحا وحتى الرابعة مساءً، إلى 30%.

وأوضح الحسيني، لوكالة شفق نيوز، أن "مراقبي ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات وبحسب 1450 محطة اقتراع موزعة في عموم مناطق العراق بما فيها إقليم كوردستان، سجلت نسب مشاركة تقدر بـ30% ومن المتوقع أن تزداد النسبة مع تزايد أعداد المقترعين في اللحظات الأخيرة".

وأضاف أن "العاصمة بغداد سجلت نسبة مشاركة تراوحت بين 20-25%"، مشيراً إلى عدم تسجل أي معوقات في الانتخابات، بعد الظهر، باستثناء إدخال الهاتف النقال في بعض المراكز الانتخابية ولا تتجاوز نسبتهم حدود 5%".

في سياق متصل، أبلغت نائب الناطق بأسم المفوضية العليا للانتخابات، نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، أن "مجموع المحطات الانتخابية لعموم العراق بما فيها اقليم كوردستان بلغ 55045 ألف محطة انتخابية، بينها 4 محطات (vip) في بغداد وإقليم كوردستان".

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