إشاعات فيسبوكية.. الديمقراطي الكوردستاني يفند شمول أحد مرشحيه بالاجتثاث

شفق نيوز/ فند الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى، يوم الأحد، أنباء شمول أحد مرشحيه بالاجتثاث، عاداً هذه الأنباء "إشاعات فيسبوكية".

وقال مسؤول اللجنة الانتخابية للحزب في ديالى، المحامي إبراهيم عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "صفحات تواصل (فيسبوكية) عائدة أو داعمة للاتحاد الوطني الكوردستاني، إدعت شمول مرشح قائمة الحزب الديمقراطي عبد الوهاب بالاني، بإجراءات المساءلة والعدالة (الاجتثاث)".

وأضاف عزيز، أن "الصفحات المدفوعة الثمن تبث إشاعات وأنباء تسقيط مبكرة تهدف إلى ضرب البرنامج الوطني للحزب الديمقراطي في مناطق ديالى وتخشى تفوقه الجماهيري والانتخابي".

وأكد عزيز سلامة، موقف جميع مرشحي الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 16 مرشحاً من أي إجراءات، فيما يخص المسائلة والعدالة أو الشهادات أو القيود الجنائية أو أي جنايات أو أسباب تمنعهم من خوض الانتخابات.

ويخوض الكورد في ديالى الانتخابات المحلية بثلاث قوائم هي الاتحاد الوطني الكوردستاني (30 مرشحا) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (16 مرشحا) والحزب الديمقراطي الاشتراكي (4 مرشحين).

وتتسابق في ديالى 8 أحزاب، و7 ائتلافات ومرشحاً واحداً منفرداً، فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو مليون ناخب، لاختيار 15 عضواً في مجلس محافظة ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجالس المحافظة بنسبة 50%.