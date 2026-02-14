شاسوار: الشيعة قد يحسمون رئاسة الحكومة دون الكورد

شفق نيوز- السليمانية

رجح رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، يوم السبت، أن تحسم القوى الشيعية ملف رئاسة الحكومة الاتحادية دون الأطراف الكوردية، فيما أكد وجود تفاهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان.

وقال عبد الواحد في حديث للصحفيين في السليمانية، إن "لدينا تفاهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، ولن نقوم بأي خطوة أحادية حتى حسم هذه المسألة مع الاتحاد الوطني كالتزام أخلاقي وسياسي".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني، إذا قام بخطوات أخرى، فلكل حادث حديث"، مبيناً أن "ما نراه في الوقت الحالي أن الاتحاد الوطني سعيد بوجود هذا التوازن في إقليم كوردستان".

وفي ما يتعلق بملف رئاسة الحكومة الاتحادية في بغداد، أوضح عبد الواحد أن "هذه المسألة تحسمها القوى الشيعية، وهي في الوقت الحالي لا تريد انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الكورد حتى لا تقع في موقف محرج، لأنها غير متفقة بعد".

وأشار إلى أن "الأطراف الشيعية إذا كان لها مرشح، فسيتم التصويت عليه حتى لو كان دون الأطراف الكوردية".

واستدرك، قائلاً إن "الاتفاق بين القوى الشيعية لن يكون سهلاً، لأنهم يحسبون حساب الوضع في العراق ويضعون التهديدات الأميركية بالحسبان، لكن إذا أرادوا حسم المسألة فسيقومون بذلك حتى دون الأطراف الكوردية".