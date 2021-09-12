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"إشارة حرب في استقبال إيران للكاظمي"

Category: سیاسة

Date: 2021-09-12T15:25:08+0000
"إشارة حرب في استقبال إيران للكاظمي"

شفق نيوز/ علق السياسي العراقي البارز، والنائب السابق في البرلمان العراقي مثال الآلوسي، يوم الأحد، على عزف الموسيقى التصويرية لفيلم (الرسالة) عند استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "عزف الموسيقى التصويرية لفيلم (الرسالة) عند استقبال الكاظمي في طهران، يخالف الأعراف البروتوكولية الدولية المعمول بها لدى استقبال المسؤولين من قبل إيران".

وأضاف أن "ذلك يعطي رسائل غير إيجابية بعزف هكذا موسيقية فيها رسائل حرب وليس رسائل سلام".

وشدد الآلوسي، بالقول "طهران مطالبة بإصدار توضيح بشأن عزفها الموسيقى التصويرية لفيلم (الرسالة)، والهدف من اختيار هذه الموسيقى خلال زيارة الكاظمي لطهران، خصوصاً بهذا التوقيت المهم والحساس، الذي تمر به المنطقة من تطورات وتداعيات سياسية وأمنية".

وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية، من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في قصر المؤتمرات بطهران، عزف موسيقى مقتطعة لفيلم الرسالة، إلى جانب عزف النشيد الوطني للبلدين.

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