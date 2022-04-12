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شاخوان والحكيم يرصدان "فرصة" لإنهاء الانسداد السياسي ويؤشران جملة مشاكل

Category: سیاسة

Date: 2022-04-12T19:30:35+0000
شاخوان والحكيم يرصدان "فرصة" لإنهاء الانسداد السياسي ويؤشران جملة مشاكل

شفق نيوز/ قال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إن "الفرصة" لازالت قائمة لإنهاء الانسداد السياسي الذي وصلت اليه العملية السياسية.

وقال مكتب عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير إستقبل في مكتبه ببغداد مساء اليوم الثلاثاء عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له الدي ضم عدد من الشخصيات لقيادات تيار الحكمة، وتم خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحة العراقية، وعمل مجلس النواب في هذه المرحلة".

وناقش الجانبان، المساعي الرامية من قبل أطراف العملية السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الإنسداد، وعدم تشكيل الحكومة الجديدة لإدارة البلاد أثر سلباً على واقع الأوضاع، وهناك جملة من المشاكل أبرزها عدم وجود الموازنة الإتحادية وغلاء الأسعار وقلة الخدمات.

وأكدا على "أهمية إستمرار الجهود ولازالت الفرصة قائمة للشروع بالتفاهمات والحوارات بين القوى الوطنية والشركاء في العملية السياسية والمضي من أجل حل الخلافات، سيما أمام الجميع إستحقاقات وتوقيتات دستورية".

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