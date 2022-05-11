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شاخوان عبد الله يؤكد اهمية التعاون المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T14:20:22+0000
شاخوان عبد الله يؤكد اهمية التعاون المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، يوم الاربعاء، على اهمية استمرار التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، ورفع الجهد الإستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة ومعالجة الخروقات الامنية.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير زار رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الملف الأمني، وتم إستعراض مجمل تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة وتمكين القوات العسكرية من مسك الأرض ومواجهة التحديات.

وأكد عبد الله على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش وقوات البيشمركة لتأمين المناطق وبالأخص الرخوة منها، مشددا على أهمية رفع الجهد الاستخباراتي العسكري وملاحقة ما تبقى من الخلايا الإرهابية النائمة ومعالجة الخروقات وفرض الأمن لتعزيز الإستقرار في عموم البلاد.

واشار الى استمرار دعم مجلس النواب للمؤسسات العسكرية والأمنية للقيام بمهامها ومسؤولياتها الكبيرة في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين.

من جانبه شدد يارالله على مواصلة الجهود للقوات العسكرية بكل صنوفها وبذل المزيد لمحاربة الإرهاب ومنع التهديدات، والتضحية من أجل حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار في جميع محافظات العراق.

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