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شاخوان عبد الله يوجه حماية البرلمان إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T16:53:19+0000
شاخوان عبد الله يوجه حماية البرلمان إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين

شفق نيوز/ حث نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الاربعاء، المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر، ويوجه قوات حماية المجلس إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المتظاهرين الذين خرجوا اليوم من ساحة تحرير وتوجهوا إلى المنطقة الخضراء ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر والمحافظة على مؤسسات الدولة".

واشار إلى أن "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بشكل حضاري حق مشروع كلفه الدستور، ووجه سيادته قوات حماية مبنى مجلس النواب إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين لأنهم أبناء شعبنا في أي ظرف كان".

ونطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

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