شاخوان عبد الله ينفي تسمية غريب عسكر مقرراً للبرلمان

شفق نيوز/ نفى نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، ما تم تداوله بتسمية النائب غريب عسكر من الكتلة النيابية التركمانية كمقرر ثاني لمجلس النواب.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إيمانناً منا بضرورة مشاركة جميع المكونات والقوميات في مهام ومناصب المجلس وحيث ارتأت هيئة الرئاسة بأن يكون المقرر الثاني لمجلس النواب من حصة المكون التركماني".

وأضاف، "لحد الآن لم يتم تسمية أية شخصية لحين مخاطبة الرئاسة من قبل القائمة التركمانية بشكل رسمي واختيارهم شخصية لتولي هذا المنصب حتى يتسنى بدورنا كرئاسة المجلس الموافقة عليه والمصادقة على مهامه داخل المؤسسة التشريعية إن كان النائب غريب عسكر أو أية شخصية تركمانية أخرى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الكتلة التركمانية في بيان، "نعلن للرأي العام العراقي والتركماني عن استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب غريب عسكر التركماني بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي".

وفق النظام الداخلي للبرلمان العراقي فإنه يجب تسمية مقررين اثنين للبرلمان يتوليان مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس، وتنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء، إضافة إلى أي مهام أخرى تناط بهما من قبل هيئة الرئاسة.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن أمس في بيان تعيين النائبة عن كتلة بابليون بيدء خضر مقرراً للبرلمان.