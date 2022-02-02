سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شاخوان عبد الله يعلن استكمال الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-02T15:41:44+0000
شاخوان عبد الله يعلن استكمال الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، يوم الأربعاء، استكمال الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان لمكتب عبد الله ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد بحث في مكتبه الرسمي ببغداد مع نائب رئيس البعثة البريطانية في العراق آدم سامبروك عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالسبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين البلدين بما تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وإستعرض الجانبان مجمل تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحة السياسية".

واشار نائب رئيس المجلس إلى أن "مجلس النواب أنهى الإستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لإنتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل 7 شباط".

وأكد أن "المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية لمعالجة الأزمة والانسداد وجهود القيادة الكوردستانية والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".

related

لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2022-01-24 11:38:05
لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

مصدر: الإطار التنسيقي سيصوت لصالح برهم صالح

Date: 2022-01-25 17:05:49
مصدر: الإطار التنسيقي سيصوت لصالح برهم صالح

حراك الجيل الجديد يضع شروطاً مقابل التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-01-29 09:15:43
حراك الجيل الجديد يضع شروطاً مقابل التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية

أحدهم مشمول بإجراءاتها.. المساءلة والعدالة تكمل تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-01-31 10:30:55
أحدهم مشمول بإجراءاتها.. المساءلة والعدالة تكمل تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

مجلس النواب يعلن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-01-31 11:12:11
مجلس النواب يعلن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

زيباري رئيسا للجمهورية بعد اسبوع.. الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تقود "تظاهرات" ضد مرشح الحزب

Date: 2022-01-31 12:37:38
زيباري رئيسا للجمهورية بعد اسبوع.. الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تقود "تظاهرات" ضد مرشح الحزب

الديمقراطي يعلّق على تمسك صالح بالرئاسة: انسحابه سيعزز قوة الكورد في بغداد

Date: 2022-02-01 14:22:02
الديمقراطي يعلّق على تمسك صالح بالرئاسة: انسحابه سيعزز قوة الكورد في بغداد

المرشح الفائز بأعلى الأصوات في كركوك: التركمان والعرب صوتوا لصالح "البارتي"

Date: 2021-11-13 19:26:11
المرشح الفائز بأعلى الأصوات في كركوك: التركمان والعرب صوتوا لصالح "البارتي"