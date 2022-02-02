شاخوان عبد الله يعلن استكمال الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، يوم الأربعاء، استكمال الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان لمكتب عبد الله ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد بحث في مكتبه الرسمي ببغداد مع نائب رئيس البعثة البريطانية في العراق آدم سامبروك عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالسبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين البلدين بما تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وإستعرض الجانبان مجمل تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحة السياسية".

واشار نائب رئيس المجلس إلى أن "مجلس النواب أنهى الإستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لإنتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل 7 شباط".

وأكد أن "المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية لمعالجة الأزمة والانسداد وجهود القيادة الكوردستانية والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".